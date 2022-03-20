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طالبة بجامعة الشارقة تصمم خلية شمسية
فريق طلاب وأساتذة جامعة الشارقة (من المصدر)
21 مارس 2022 00:44

الشارقة (الاتحاد) 

 في إنجاز علمي جديد بجامعة الشارقة، استطاعت إحدى طالبات كلية العلوم ضمن مجموعة بحثية تابعة لمركز بحوث المواد المتقدمة في معهد بحوث العلوم والهندسة، أن تصمم خلية شمسية مصنعة من مادة البيروفسكايت بمردود قيمته 19.45%، وهي نتيجة مشابهة لما أنجزته مختبرات عالمية مرموقة.
وأكدت الطالبة أذراله داد حسينعلي أماني على الاهتمام البالغ من قبل جامعة الشارقة بالبحث العلمي التطبيقي، مشيرة إلى أن تصميم خلية بمردود 19.45% يعد إنجازاً عالمياً قريباً جداً مما حققته مختبرات عالمية مرموقة، ولاسيما أن هذا الإنجاز لجامعة الشارقة حدث في فترة قصيرة.

جامعة الشارقة
الشارقة
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