مدير عام «أبوظبي للدفاع المدني»: نتشارك في صنع السعادة بالإمارات
أرشيفية
20 مارس 2022 23:03
ثمن العميد محمد إبراهيم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، دعم القيادة الرشيدة لمبادرات وخطط نشر السعادة والإيجابية، والعمل المستمر على إسعاد مجتمع الإمارات، والتي عمت بخيرها المواطنين والمقيمين والزوار، لافتاً إلى أن مجتمع الإمارات وصل إلى مستويات متميزة من الوعي في نشر مفهوم السعادة والإيجابية، حيث أصبح الجميع، مواطنين ومقيمين، يتشاركون في محبة الوطن، وفي صنع السعادة بمجتمعنا. وقال في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للسعادة الذي يصادف العشرين من مارس سنوياً، إن السعادة في مجتمعنا أصبحت من المفاهيم البارزة التي نعيشها يومياً من خلال سرعة إنجاز معاملات الجمهور، وتوفير البيئة السعيدة لموظفي الحكومة لأداء واجباتهم في خدمة الوطن. وأوضح أن السعادة تقاس اليوم في مجتمع الإمارات بمؤشرات دقيقة تواكب خطط التطوير والنهضة الشاملة التي شهدتها في المجالات كافة، وقد نجحت الإمارات بجدارة في الحفاظ على منهجيتها في الارتقاء بالسعادة في المجتمع وتحقيق الإنجازات. ولفت إلى أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وعلى مدار العام، تهتم بنشر مفهوم السعادة والإيجابية بين كافة العاملين لديها، ووفرت بيئة مشجعة للعمل، وتحفيز الضباط وصف الضباط وكافة المنتسبين على المشاركة بإيجابية من خلال مقترحاتهم وأفكارهم ومبادراتهم، بما يعزز مسيرة العمل التطويري بروح الفريق الواحد، وتكريم أصحاب الإنجازات على مجهوداتهم، ونشر السعادة في بيئة عمل تحفيزية.