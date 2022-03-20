«منافذ الشارقة» و«أمن المنافذ» يتعاونان لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين

الشارقة (الاتحاد)

بحثت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة ممثلة باللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، خلال اجتماعها مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ، سبل تعزيز التعاون وتقديم أفضل التسهيلات لدخول وخروج البضائع والمسافرين عبر المنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة.

حضر الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، ومحمد أحمد الكويتي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ بالإنابة، والعميد يونس الهاجري مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والعقيد الدكتور عمر العويس مدير إدارة جوازات المنافذ في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والدكتور حمد المشغوني مدير إدارة التفتيش بالإدارة العامة لأمن المنافذ، وعدد من أعضاء اللجنة والضباط والمسؤولين.