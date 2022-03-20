«أمن بيتك»: 6 أسباب رئيسة للحرائق المنزلية

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت زبيدة عبد العزيز يوسف رئيس قسم الاتصال الحكومي في هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة لـ «الاتحاد»، أن السبيل الأفضل للوقاية من الحرائق يكمن في تفادي مسبباتها، والاهتمام بتوعية أفراد المنزل ورصد الحالات غير الآمنة ومعالجتها فوراً.

ويأتي ذلك ضمن حملة الهيئة الدورية في جانب التوعية من الحرائق المنزلية والتي هي بعنوان «أمن بيتك». حيث أكدت أن الإمارات تعد من البلدان الرائدة في إجراءات الوقاية من الحريق في المنازل، حيث يتم ربطها بمنظومة الرقابة الإلكترونية على مدار الساعة لرصد حوادث الحريق في حال حدوثها.

وأشارت إلى أن إمارة الشارقة حققت نجاحاً ملموساً في عدد المنازل التي تم ربطها بمنظومة الإنذار المبكر، الأمر الذي ساهم في تقليل الحوادث وزيادة معدل الأمان، وهنالك عوامل أساسية تؤثر على حوادث الحريق، منها التخزين السيئ للأغراض بالمنازل، واستخدام البخور، وعدم إجراء الصيانة الوقائية للمكيفات والأجهزة الكهربائية، والتوصيلات الكهربائية غير السليمة، والتعامل الغير الآمن مع الأجهزة في المطابخ والتجهيز الخاطئ لغرف المنزل وعدم استخدام الأدوات والمعدات المناسبة لطبيعة المنزل.

وتسعى هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة بشكل مباشر إلى المحافظة على معدل الأمان في بيئة المنازل من خلال التوعية الدورية بسبل الوقاية من الأخطار، حيث حددت الهيئة بعض الإجراءات التي من شأنها تقليل نسبة الحرائق المنزلية. وأوصت زبيدة عبد العزيز يوسف بضرورة الاهتمام بالصيانة الوقائية لأجهزة التكييف والحرص على توفير طفايات الحريق في المنازل، كما أوصت بزيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الوقاية والسلامة لمعرفة المزيد عن أخطار الحرائق.