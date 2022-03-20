«صفر» قضية مجهولة في مركز حتا

دبي ( الاتحاد)

ثمن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، الجهود التي يقوم بها مركز شرطة حتا في منطقة الاختصاص، حيث لم يسجل المركز أي قضية مجهولة في المجالين الجنائي والمروري خلال الخمس أعوام الماضية، وذلك نتيجة للبرامج الأمنية والمرورية التي يطبقها في منطقة اختصاصه.

جاء ذلك خلال تفقد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي لمركز شرطة حتا، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها العميد خالد سعيد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، ونائبه العقيد عبد الله راشد الهفيت، والعقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والمقدم سيف القايدي، مدير مكتب التطوير المؤسسي في قطاع شؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط. واطلع المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 100% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 100%، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقة و7 ثوان في العام 2021 وكان المستهدف 4 دقائق، مقابل دقيقتين و4 ثوان في العام 2020 وكان المستهدف 7 دقائق.

السجلات المرورية

ثمن اللواء المنصوري جهود قسم السجلات المرورية، وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، مما أدى ذلك إلى صفر قضية مرورية مجهولة خلال العام الماضي، كما سجل المركز 9 بلاغات مرورية في العام 2021 نتج عنها حالة وفاة واحدة، وسجل 8 بلاغات مرورية في العام 2020 نتج عنها حالة وفاة واحدة، كما قام المركز بتنفيذ العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومن أبرزها «الانحراف المفاجئ» و حملة التوعية بمخاطر الدراجات الكهربائية و«الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة» بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المحاضرات التوعوية المرورية في مدارس حتا والعديد من الدوائر الحكومية في منطقة الاختصاص.