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الإمارات
راشد النعيمي يقدم واجب العزاء إلى جمال وأحمد الحاي
راشد النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء
20 مارس 2022 22:29

قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، واجب العزاء إلى جمال وأحمد الحاي في وفاة المغفور لها والدتهما، وإلى أسرة وعائلة الحاي الكرام، وذلك بمجلس العزاء في منطقة الصفا بدبي. كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: وام
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