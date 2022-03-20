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الإمارات
محمد بن راشد يهنئ الشعوب المحتفلة بعيد «النيروز»
محمد بن راشد
20 مارس 2022 22:25
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، الأحد، كافة الشعوب التي تحتفل بعيد النيرو.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كل التهنئة لكافة الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز .. تمنياتنا لهم بعام سعيد … وفصل ربيع ملىء بالخير .. وأيام قادمة مليئة بالسلام والاستقرار والأمن والأمان".
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
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