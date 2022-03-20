الإمارات.. ارتفاع تدريجي في الحرارة مع «الانقلاب الربيعي»
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
20 مارس 2022 15:44
إبراهيم سليم (أبوظبي) بدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي مع الانقلاب الربيعي بحسب المركز الوطني للأرصاد، وصادف الاعتدال الربيعي هذا العام 20 مارس، حيث تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء، فيتساوى الليل مع النهار، في النصف الشمالي والجنوبي من الكرة الأرضية، ويشكل الدوران الطبيعي حول الشمس أساس التقويم الفلكي الذي يحدد فيه الفصول بالانقلاب الصيفي والشتوي والاعتدال الربيعي والخريفي.
وطبقاً للأرصاد الجوية، تقسم السنة إلى 4 فصول بناءً على الموقع الجغرافي ودورة درجة الحرارة السنوية. ويمتد فصل الربيع في الدولة من نهاية مارس حتى بداية يوليو. وسجلت أعلى درجة حرارة في 20 مارس عام 2003 في حرس الجزيرة وبلغت 40.2 درجة مئوية، بينما سجلت أقل درجة حرارة في جبل جيس وبلغت 4.5 درجة مئوية عام 2007، وسجلت أعلى كمية أمطار خلال نفس الفترة وبلغت 27.2 ملم في أبوظبي عام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم بلغت 8.3 درجة مئوية في ركنة «العين» الساعة 6 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وساد اليوم طقس رطب صباحاً، مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية «وجو صحو إلى غائم جزئي أحياناً» مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، خاصة على البحر نهاراً، سرعتها تصل إلى 40 كم/ س.
والبحر مضطرب غرباً نهاراً يصبح متوسط إلى خفيف الموج ليلاً في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان. يتوقع المركز أن يشهد غداً احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية «والجو صحو وغائم جزئي أحياناً على بعض المناطق، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة».
والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها تصل إلى 30 كم/ س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. فيما يتوقع المركز أن يسود بعد غد طقس رطب صباحاً، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية «والجو صحو وغائم جزئي أحياناً على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان».
وتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء حاراً نهاراً وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها تصل إلى 30 كم/ س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.