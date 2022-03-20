شرطة أبوظبي تثمن دعم القيادة الرشيدة لنشر السعادة بالمجتمع
شرطة أبوظبي تثمن دعم القيادة الرشيدة لنشر السعادة بالمجتمع
20 مارس 2022 14:43
ثمن معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بنشر السعادة في مجتمعنا واعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية.
وقال معاليه في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للسعادة الذي يصادف العشرين من مارس سنوياً إن السعادة لا تقاس فقط بما يحققه المرء من مكتسبات ونجاحات، فالسعادة الحقيقة هي الإيجابية والعطاء والإسهام في مسيرة نهضة وتطوير الوطن وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وحتى الزوار.
وأوضح أن مؤشرات الحياة السعيدة في المجتمع تتضح جلياً من خلال ماحققته دولة الامارات العربية المتحدة من إنجازات شاملة في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات ومن خلال العديد من المبادرات والبرامج والخدمات التي تسعد المجتمع وتوفر كافة سبل الراحة له في ظل أعلى مستويات الأمن والأمان .
ولفت إلى أن قيمة السعادة تجلت في العمل الشرطي والأمني في جانبين الأول بالمقومات الايجابية العديدة التي وفرت للمنتسبين بيئة عمل مثمرة ومتميزة وإيجابية للإرتقاء بمسيرة العمل الأمني والثاني في النتائج الإيجابية التي تحققت في مجتمعنا لتصبح مدينة أبوظبي من أكثر مدن العالم أمنا وأمانا لـ6 سنوات متتالية.
وذكر أن الاحصائيات أشارت إلى أن نسبة السعادة الوظيفية بلغت 90.9% وذلك خلال العام 2021.
واختتم تصريحه قائلاً إن الوطن من حقه أن يسعد وينشر السعادة، لأن عبارة - "لاتشلون هم" - ببريقها الممزوج بخطط عمل فورية نشرت السعادة في مجتمعنا فمن حقنا أن نفخر بقيادتنا التي تسعى لإسعاد شعبها في شتى المجالات من خلال حملات وبرامج عملت على بث الروح الإيجابية التي ساعدتنا جميعاً على تخفيف حدة ظروف جائحة كورونا.