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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي
محمد بن راشد
20 مارس 2022 11:35

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم /13/ لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. ويضم المجلس في عضويته: معالي المهندس مطر محمد الطاير، نائباً للرئيس، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، وهالة يوسف بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسامي أحمد ضاعن القمزي، ومحمد علي الكمالي، ومريم أحمد الحمادي، وموزة سعيد المرّي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

المصدر: وام
محمد بن راشد
مجلس دبي الرياضي
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