وعدت الإمارات فأوفت رغم كل التحديات والتداعيات الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19». قالت الدولة إنها ستنظم معرضاً استثنائياً غير مسبوق في تاريخ «إكسبو»، فنجحت بجدارة في تحقيق إنجاز فريد باستقبال 20 مليون زائر في «إكسبو 2020 دبي». جمعت الدولة على أرضها ثقافات وحضارات تمثلها 192 دولة، لتقدم للعالم تجربة نموذجية تؤكد أن التعايش المشترك والتسامح أفضل الطرق وأقصرها لتحقيق الاستقرار والأمن والرخاء. طوال 6 أشهر تبادلت دول العالم الأفكار والمبادرات عبر ساحات «إكسبو» التي احتضنت الجميع تحت رايات المحبة والتفاهم والحوار الإنساني، في إطار 32 ألف فعالية بمشاركة قادة دول، ومشاهير الرياضة ونجوم الفن من شتى بقاع الأرض. انصهر العالم على أرض الإمارات، في «إكسبو»، الذي صار منصة يتطلع منها الجميع للمستقبل، لاستكشاف آفاق الغد، وفرص التواصل والتطور والتقدم والابتكار. بطموحها الجارف وكفاءة كوادرها البشرية الخلاقة، حولت الإمارات الحلم إلى حقيقة واستدعت المستقبل للحاضر، فانبهر العالم. في «إكسبو» وحدت الإمارات بين الشعوب، في وقت تعصف فيه الأزمات والتوترات بمناطق كثيرة.. في «إكسبو»، ذابت الخلافات وتراجعت المشاكل وتلاشت التوترات.. هنا وضع الجميع الأزمات وراء ظهورهم.. لأنهم على أرض الإمارات أرض المحبة، والسعادة، وموطن الفرص. لذلك ستبقى قصة نجاحنا المذهلة خالدة في الأذهان والعقول تحكيها الأجيال لعقود طويلة مقبلة.

"الاتحاد"