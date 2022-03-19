حاكم رأس الخيمة: الإنسان محور التنمية المستدامة في الإمارات

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإنسان هو محور التنمية المستدامة في الإمارات، وأن التعليم ركيزة أساسية لإنجازات لا حدود لها خلال الخمسين عاماً المقبلة، تعكس رؤية القيادة الرشيدة للدولة في مواصلة تعزيز مكانة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره في مدينة صقر بن محمد، أمس، بحضور الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، وفداً يضم أساتذة وطلبة دراسات عليا من «كلية كينيدي بجامعة هارفارد» في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد رحب سموه بضيوف رأس الخيمة، وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية التعليم الأكاديمي في الارتقاء بجودة حياة الإنسان. وفي كلمة له، خلال اللقاء، قال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «لدينا في دولة الإمارات منظومة متكاملة للتنمية المستدامة محورها الإنسان، وهذا توجه استراتيجي تعتمده دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد. ونحن اليوم نسير على خطى الآباء المؤسسين، ونترجم هذا التوجه إلى واقع ملموس.. فقد شهدت دولتنا خلال الخمسين عاماً الماضية إنجازات استثنائية أكدت قدرة ابن الإمارات على المضي قدماً في طريق النجاح والتقدم». وأوضح سموه: «أن ما يميز نجاح تجربة الإمارات هو تبني نهج خاص بها يقوم على مقومات عديدة، أهمها الرؤية المرنة القادرة على استشراف مستقبل لا حدود له، بالإضافة إلى ترسيخ التسامح والتعاون جزءاً أساسياً من الحضور الإماراتي». وأضاف سموه: «لا حدود لطموحات أبناء الإمارات، والقيادة الرشيدة في الدولة حريصة على توفير كافة مقومات التمكين والنجاح والمضي قدماً في صناعة 50 عاماً أخرى من النجاحات والإنجازات التي يفخر بها كل إماراتي». واختتم سموه بالقول: «هدفنا ضمان تحقيق الازدهار للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض، وصناعة غدٍ أفضل للأجيال القادمة، والمساهمة بشكل فاعل في الحضارة الإنسانية، وسبيلنا لتحقيق هذا هو مواصلة اكتساب العلوم والمعارف، وإتاحة فرص الابتكار والإبداع أمام أبنائنا». وخلال اللقاء، أجاب سموه عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم المتعلقة بدراساتهم وأبحاثهم حول الاقتصاد والسياسة والاستثمار والسياحة ومختلف القضايا التنموية التي تهم المنطقة والعالم.

وأعرب أعضاء الوفد الأكاديمي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.