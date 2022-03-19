نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء إلى جمال وأحمد الحاي

دبي (وام)

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة واجب العزاء إلى جمال وأحمد الحاي في وفاة المغفور لها والدتهما وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الصفا بدبي.

كما قدم واجب العزاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وأعرب المعزون لنجلي الفقيدة وذويها عن صادق تعازيهم ومواساتهم لهم في مصابهم الجلل راجين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان.