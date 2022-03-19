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الإمارات
قرقاش: الإمارات تنتهج سياسة واقعية لخفض التوترات
قرقاش: الإمارات تنتهج سياسة واقعية لخفض التوترات
20 مارس 2022 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تنتهج سياسة واقعية من أجل خفض التوترات، وتعزيز الدور العربي لإيجاد حلول لأزمات المنطقة.
وأكد معاليه أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات، تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري.
وقال معاليه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة، إذ إن الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهج عملي ومنطقي لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب شرور الأزمات والفتن.
 زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، كما تأتي من قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم، المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها».

الإمارات
أنور قرقاش
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