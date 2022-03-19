اليوم 07:28
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«الاتحادية العليا» تستقبل وفداً قضائياً من الهند
«الاتحادية العليا» تستقبل وفداً قضائياً من الهند
20 مارس 2022 01:29

أبوظبي (وام)

استقبلت المحكمة الاتحادية العليا وفداً قضائياً من نظيرتها المحكمة العليا بجمهورية الهند برئاسة معالي نوثالافاتي فينكاتا رامانا رئيس المحكمة، يرافقهم سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة.  كان في استقبال الوفد الزائر محمد حمد البادي رئيس المحكمة، وعدد من قضاتها وإدارييها، وتخللت اللقاءَ جولةٌ تعريفية في أروقة المحكمة وقاعاتها، اطلع خلالها الوفد الزائر على مرافقها وتجهيزاتها الحديثة التي تتفق مع أفضل المعايير الدولية، وأشادوا بالإجراءات المتبعة فيها وكيفية سير العمل القضائي والإداري والتقني.  وخلال اجتماعه مع الوفد القضائي الهندي، أعرب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي ضمن إطار الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، وقدم شرحاً مفصلاً حول التحول الذكي في المنظومة القضائية وأتمتة إجراءات التقاضي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين، وتبادل الجانبان وجهات النظر عن كيفية سير وعمل الأنظمة القضائية. 

المحكمة الاتحادية العليا
الهند
آخر الأخبار
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
الرياضي
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
اليوم 02:19
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
الرياضي
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
اليوم 02:14
جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الروسي برئاسة وفد الإمارات (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: حاجة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في أوكرانيا
اليوم 01:03
متظاهر يرفع عَلَم السودان خلال الاحتجاجات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة: أزمة غذاء في السودان بحلول سبتمبر
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©