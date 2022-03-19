«الاتحادية العليا» تستقبل وفداً قضائياً من الهند

أبوظبي (وام)

استقبلت المحكمة الاتحادية العليا وفداً قضائياً من نظيرتها المحكمة العليا بجمهورية الهند برئاسة معالي نوثالافاتي فينكاتا رامانا رئيس المحكمة، يرافقهم سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة. كان في استقبال الوفد الزائر محمد حمد البادي رئيس المحكمة، وعدد من قضاتها وإدارييها، وتخللت اللقاءَ جولةٌ تعريفية في أروقة المحكمة وقاعاتها، اطلع خلالها الوفد الزائر على مرافقها وتجهيزاتها الحديثة التي تتفق مع أفضل المعايير الدولية، وأشادوا بالإجراءات المتبعة فيها وكيفية سير العمل القضائي والإداري والتقني. وخلال اجتماعه مع الوفد القضائي الهندي، أعرب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي ضمن إطار الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، وقدم شرحاً مفصلاً حول التحول الذكي في المنظومة القضائية وأتمتة إجراءات التقاضي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين، وتبادل الجانبان وجهات النظر عن كيفية سير وعمل الأنظمة القضائية.