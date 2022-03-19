الغابون.. حماية البيئة من أجل مستقبل مستدام

دبي (وام)

يبرز جناح جمهورية الغابون المقام تحت شعار «من أجل مستقبل مستدام» في «إكسبو 2020 دبي» لملايين الزوار ما يتميز به هذا البلد الأفريقي الصغير من إمكانات هائلة وتراث غني وما يزخر به من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة تجعل منه مثالاً لأرض الفرص ذات الإمكانات الهائلة.

كما يقدم الجناح الغابوني في جنباته لزوار المعرض دعوة للتعرف على هذا الجزء الساحر من غرب أفريقيا وجميع الثقافات المذهلة التي ينبض بها، كما يوجه دعوات لاكتشاف محبي رياضات المغامرات مع مجموعة لا متناهية من المناظر الطبيعية الخلابة غير المستكشفة، إضافة إلى تعريف الزوار بالعاصمة «ليبرفيل» التي تنبض بالحياة وكرم الضيافة.

وقالت جينا ليبونغو نزينج مديرة جناح الغابون في «إكسبو 2020 دبي» إن الجناح يمنح زواره مساحة للتأمل في الطبيعة، والتعرف على جهود البلد في الحفاظ على البيئة والتصدي للتغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية.

وأوضحت أن الغابون تخصص أكثر من 10% من مساحتها الإجمالية البالغة 270000 كيلومتر مربع كمنتزه وطني تستوطن فيه مجموعة هائلة من أنواع الحياة البرية ومن الغوريلات وفيلة الغابات إلى السلاحف البحرية وثلاثة أنواع من التماسيح، مشيرة إلى أن الجناح يأخذ زواره في رحلة افتراضية متكاملة في الغابون التي تُعد جزءاً رئيساً من حوض الكونغو، والرئة الثانية على كوكب الأرض بعد الأمازون، حيث إن 80% من أراضيها تغطيها الغابات. وأكدت أن الغابون تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى الترويج بشكل أساسي لخمسة قطاعات استثمارية تتميز بها، وهي الطاقة المتجددة والزراعة والتعدين والسياحة البيئية، فضلاً عن الغابات وصناعة الخشب والمشروعات التي تتوافق مع شروط حماية البيئة ونظافتها.