المجر تحتفل بيومها الوطني

دبي (وام)

احتفلت المجر بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي» أمس الأول، بحضور أسامة إبراهيم نفاع سفير جمهورية المجر لدى الدولة، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام في «إكسبو 2020 دبي».

وتضمن الحفل - الذي شهد رفع علمي دولة الإمارات وجمهورية المجر، وعزف النشيدين الوطنيين في ساحة الوصل - مجموعة من العروض الحية التي تم تنظيمها على مدار اليوم، للتعريف بالثقافة المجرية والتقاليد الفريدة للبلاد.

وقال العلي: «برزت قوة مشاركة المجر في مظاهر جمال جناحها، وما يقدمه من محتوى متميز يسلط الضوء على ثرواتها المائية الهائلة وأهميتها في التاريخ والطب وقطاع السياحة، عبر تجارب تفاعلية تشرك الزوار دون استخدام المياه». وأضاف: «نعتز بالعلاقات المزدهرة التي تربطنا بجمهورية المجر، ونتطلع لتعزيز تلك العلاقات، في الوقت الذي نستكشف فيه آفاق فرص جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة كالعلوم والتقنية والابتكار، بما يعود بالنفع على بلدينا ويحقق الرفاه لشعبينا».

من جهته، قال أسامة إبراهيم نفاع: «نحن فخورون بزيارة 900 ألف شخص للجناح المجري، وسعداء بتسليط الضوء على الكنوز الوطنية المجرية، حيث يركز جناحنا على مصادر المياه الفريدة والمياه العلاجية في دولتنا، كما أنه يقدم بلدنا كوجهة جذابة للجمهور المهتم». وأضاف: «لعبت الأيام الـ 170 الماضية دوراً رئيسياً في تطوير العلاقات التجارية بين المجر ودولة الإمارات، خلال أسابيع الموضوعات التي نظمها (إكسبو 2020 دبي)، حيث قدمت المئات من الشركات المجرية نفسها، وأقامت علاقات مع عدد من الشركاء التجاريين في دبي، وأماكن أخرى في الإمارات والخليج، ومن المتوقع أن يعقد الجانبان شراكات مثمرة طويلة الأمد».