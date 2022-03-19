«الأمن السيبراني» ينفذ تمرين الدرع الواقي «سايبر 193» الافتراضي

دبي (وام)

نفذ مجلس الأمن السيبراني وبالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» والاتحاد الدولي للاتصالات تمرين الدرع الواقي «سايبر 193» الافتراضي، تحت شعار «تفصلنا المسافة ويجمعنا العالم الافتراضي»، ليعد التمرين السيبراني الدولي الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يجمع دول العالم تحت مظلة واحدة.

ويأتي تمرين الأمن السيبراني العالمي الذي نظمته الإمارات عبر الاتصال المرئي باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية من خلال السحابة الوطنية، في ظل الأوضاع العالمية الراهنة وما تشهده من تحديات تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكاتف الجهود للوصول إلى عالم «متحد سيبرانيا» قادر على مواجهة الأزمات الطارئة، ووضع الحلول المبتكرة التي من شأنها أن تحصن الفضاء الإلكتروني لدول العالم ضد أي هجمات سيبرانية محتملة. ويشكل تمرين الدرع الواقي «سايبر 193» الذي شهد مشاركة أكثر من 140 دولة من حول العالم مبادرة عالمية جديدة تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من مبادئها الراسخة في تعزيز السلام والتسامح والتضامن الإنساني وتعزيز التعاون الدولي، بما يحقق الاستقرار والازدهار العالمي.

وتم عقد هذا التمرين كجزء من فعاليات «إكسبو 2020 دبي» والمنعقد تحت شعار «تواصل العقول وصناعة المستقبل». وشهد مقر «إكسبو 2020 دبي»، أمس، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتائج تمرين الدرع الواقي «سايبر 193» بمشاركة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وإيمان العوضي نائب رئيس الأمن الإلكتروني والتكيف في «إكسبو 2020 دبي»، وعادل محمد درويش مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات في المنطقة العربية.

وقال الدكتور محمد الكويتي: إن تمرين الدرع الواقي «سايبر 193» يسهم في دعم العمليات الدفاعية السيبرانية للإمارات بشكل خاص وجميع الدول المشاركة بشكل عام ضد الهجمات السيبرانية المختلفة، ويهدف إلى تعزيز التواصل العالمي والدفع بقدرات فرق مراكز الاستجابة المشاركة في تمرين استراتيجي يجمع تحت مظلته دول العالم. وأشار إلى أن التمرين الدولي الذي شهد محاكاة لأكثر من 20 تمريناً سيبرانياً أتاح الفرصة للتعرف على أحدث التوجهات العالمية في هذا الشأن، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية، بما يعزز القدرات الوطنية للتعامل بكفاءة واحترافية عالية مع السيناريوهات الطارئة المختلفة ويسهم في الحفاظ على المستوى العالمي الذي تتمتع به الإمارات في مجال الأمن السيبراني، كما يرفع جاهزية فرق الاستجابة للتعامل مع مختلف الهجمات الإلكترونية باستخدام العديد من الأدوات والتقنيات. وقال: إن تمرين الدرع الواقي «سايبر 193» يأتي في إطار سلسلة التمارين السيبرانية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وتجسيداً للتدريبات الوطنية للأمن السيبراني في مجالات الاستجابة السريعة للحوادث الإلكترونية وإدارة الأزمات والرؤية الشاملة للأمن السيبراني. وأوضح أن هذه التمارين الاستراتيجية تسهم في رفع كفاءة جميع فرق العمل المشاركة، وتعزيز التنسيق بين دول العالم للتعامل مع الحوادث السيبرانية الطارئة، ووضع الخطط الاستباقية المناسبة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، والتأكد من جاهزية مراكز العمليات السيبرانية.

من جانبها، قالت إيمان العوضي: إن إكسبو 2020 دبي مدينة ذكية تمتد على مساحة 4.38 كليومتر مربع وتضم أكثر من 13 ألف كاميرا متطورة وأكثر من 8 آلاف نقطة اتصال موزعة في أرجاء الموقع. وأضافت أن تعاون إكسبو 2020 دبي مع المؤسسات المحلية والدولية من خلال المبادرات المختلفة، سواء كانت تخص التكنولوجيا والطاقة والاستدامة، يأتي بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية، حيث يأتي تمرين الدرع الواقي «سايبر 193»، إحدى المبادرات المشتركة بين إكسبو 2020 دبي ومجلس الأمن السيبراني في الدولة والاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف زيادة الوعي في مجال الأمن الإلكتروني وتبادل الخبرات في كيفية التصدي للهجمات السيبرانية وتعزيز سرعة الاستجابة للهجمات المحتملة.