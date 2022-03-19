"الموارد البشرية والتوطين" تنظم ورشا افتراضية للتوعية بنظام "حماية الأجور"

دبي (وام)

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر تقنية الاتصال المرئي ورشاً للتوعية بضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بتأدية أجور العاملين لديها، من خلال نظام حماية الأجور وبما يتوافق مع القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، والذي جاء تنفيذا وللمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وذلك بمشاركة نحو 380 صاحب عمل ومسؤولاً في منشآت من قطاعات اقتصادية مختلفة. وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «إن الورش تأتي في إطار خطة تنفذها الوزارة لتعزيز وعي أصحاب العمل بضرورة تأدية الأجور في مواعيد استحقاقها وبالقدر المتفق عليه في عقود العمل عبر نظام حماية الأجور والانعكاسات الإيجابية لذلك على استقرار علاقة العمل وتعزيز إنتاجية العاملين».

وأوضح أن الورش استعرضت متطلبات الاشتراك في نظام حماية الأجور وكيفية أداء الأجور خلال إجازة العامل، فضلاً عن الإجراءات المتدرجة التي تتخذها الوزارة حيال المنشآت غير الملتزمة بتأدية الأجور في مواعيدها من خلال النظام، وذلك وفقاً لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم. يذكر أن نظام حماية الأجور يعمل بموجب آلية إلكترونية من شأنها تسهيل وتيسير سداد الأجور، وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.