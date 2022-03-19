الإمارات وطن السعادة

آمنة الكتبي (دبي)

تحتفل دولة الإمارات، باليوم العالمي للسعادة حيث تؤكد مسيرتها التي رسخت السعادة في المجتمع بإنجازات استراتيجية تعزز سعادة المجتمع بفئاته كافة، وتحقق أفضل جودة حياة ممكنة للأفراد، تجسيداً لرؤية القيادة بأن تكون الإمارات دائماً في مقدمة دول العالم كأفضل مكان للعيش والاستقرار والرفاهية بالسعادة وجودة الحياة.

ووفقاً لنتائج «تقرير السعادة العالمية، 2022»، الصادر عن «شبكة حلول التنمية المستدامة» التابعة للأمم المتحدة، تقدمت الإمارات 3 مراكز في ترتيبها على المؤشر العالمي للسعادة، وبحسب نتائج التقرير، نالت الإمارات المركز ال24 عالمياً، بالمقارنة بالمركز ال27 عالمياً في تقرير السعادة العالمية، 2021.

وبلغ الرصيد الإجمالي للإمارات هذا العام على المؤشر 6.576 درجة، وتفوّقت الإمارات هذا العام على كلٍ من سنغافورة التي جاءت في المركز ال27 عالمياً، إسبانيا ال29، إيطاليا ال31، اليابان ال54، الصين ال72، روسيا ال80، وهونغ كونغ ال81 عالمياً.

وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى لتحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، وتعد ذلك من أولوياتها، وتحرص على توفير الرخاء والرفاهية، والاستقرار لشعبها والمقيمين على أرضها.

المرتبة الأولى عربياً

وقد حافظت دولة الإمارات على مركزها في المرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي، في تقرير السعادة العالمي لعام 2020 الذي أطلق في 20 مارس 2020، بالتزامن مع اليوم الدولي للسعادة، وواصلت تقدمها عالمياً متفوقة على العديد من الدول والاقتصادات المتطورة، في التقرير العالمي الذي يصدر سنوياً عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وتضمن تقرير هذا العام أول مرة مؤشراً خاصاً يصنف مستويات السعادة على مستوى المدن من خلال تقييم الأفراد لحياتهم بشكل عام؛ إذ شمل 186 مدينة في العالم، وحلت مدينتا أبوظبي ودبي في المراكز الأولى عربياً ضمن أكثر المدن سعادة.



التنمية المستدامة وجودة الحياة

وتضمن تقرير السعادة العالمي دراسة تسلط الضوء على العلاقة بين أهداف التنمية المستدامة وجودة الحياة، عبر تحليل أداء الدول التي يشملها مؤشر السعادة العالمي ومقارنتها بمؤشر أهداف التنمية المستدامة، وهو المؤشر الذي يرصد جهود الدول في العالم وجهوزيتها لتحقق أهداف التنمية المستدامة ال17 - الأجندة العالمية 2030. كما حافظت دولة الإمارات على مركزها الريادي في العالم العربي منذ إطلاق التقرير في السنوات الأربع الماضية، محققة بذلك إنجازات جوهرية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والسياحية، والبيئية.

سلامة البيئة واستدامتها

تنال سلامة البيئة واستدامتها أهمية كبيرة في دولة الإمارات، نظراً لدورها في دعم وتعزيز مستويات جودة الحياة في المدن والمجتمعات، حيث تتواصل جهود خفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على جودة الهواء تزامناً مع زيادة عدد المحميات الطبيعية والتوسع بالمساحات الخضراء، كالحدائق والمسطحات المائية، مثل الشواطئ أو القنوات المائية، والتي تشكل بدورها متنفساً طبيعياً للأفراد والعائلات.

معايير قياس مستوى السعادة

وحرصت القيادة الرشيدة على تضمين السعادة وجودة الحياة في صميم السياسات الحكومية، وإدراجها في آليات العمل الحكومي، وعمليات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء في مختلف القطاعات، ووضعت مؤشرات ومعايير لقياس مستوى السعادة وجودة الحياة، وصاغت مفاهيم جديدة في تحسين الأداء الحكومي والخدمات التي تقدمها، وسخّرت التكنولوجيا لخدمة الإنسان واستدامة إسعاد المجتمع وتلبية طموحات أفراده.

ورفعت الحكومة شعار «سعادة المواطن أولوية في سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية»، وتم إطلاق سلسلة من المبادرات والخطط والاستراتيجيات التي تجعل المواطن وسعادته محوراً أساسياً لها والعديد من البرامج التي أسهمت في تحقيق استقرار ورفاهية أفراد المجتمع وإسعادهم، وقامت بتعيين وزير دولة للسعادة. كما اعتمدت البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي يضم مجموعة من السياسات والخدمات التي تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، مما جعل الإمارات تتبوأ مراتب متقدمة، حيث تشير نتائج تقرير السعادة العالمي 2018، إلى أن دولة الإمارات حافظت على المراكز الأولى عربياً للعام الرابع على التوالي، والمركز ال20 على مستوى العالم. وبالنسبة لمؤشر سعادة المواطنين فقط، حققت دولة الإمارات المركز ال11 عالمياً. وبقياس السعادة لدى فئة المقيمين في 117 من دول العالم بين عامي 2005 و2017، حلّ المقيمون بدولة الإمارات في المرتبة 19 عالمياً.

حرصت حكومة الإمارات على إسعاد الناس وتسهيل حياتهم واختصار الطاقات والأوقات في الإجراءات والحصول على الخدمات في أسرع وقت ومن أي مكان، وعملت على تطوير تجربة حياة مميزة ذات جودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين بهدف تحقيق إسعادهم، واهتمت الإمارات بمؤشرات السعادة ووضعتها ضمن مقاييس تقييم الأداء بهدف تعزيز هذه الثقافة التي تنتج مواطناً إيجابياً قادراً على المساهمة في مسيرة التنمية وخدمة وطنه.

ترسيخ الإيجابية

وتواصلت جهود الدولة في ترسيخ ثقافة السعادة في المجتمع واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حام دبي، رعاه الله، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية والذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات من خلال سياستها العليا وخططها ومشاريع وخدمات جميع الجهات الحكومية على تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية فيهم مما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.

تسهيل حياة الناس

تواصل الإمارات تطوير منظومة خدمات تكنولوجية ولوجستية تهدف إلى تسهيل حياة الناس واختصار أوقاتهم، عبر مجموعة من الإجراءات المبتكرة والمميزة ذات الجودة العالية، والتي تنظر إلى الإنسان بوصفه القادر على المساهمة في مسيرة التنمية وخدمة الدولة، ما دام سعيداً وينعم بالرفاه، حيث عملت على الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحويل مراكز خدمة المتعاملين إلى مراكز سعادة المتعاملين، وإطلاق ميدالية «أبطال السعادة والإيجابية» لتكريم موظفي الصف الأمامي، وإصدار دليل سعادة المتعاملين، وقياس سعادة المتعاملين، وإطلاق جائزة أسعد بيئة عمل لمؤسسات القطاع الخاص، وتصنيف مؤسسات الدولة بحسب مستوى السعادة فيها.

قاعدة بيانات وطنية

وأطلقت حكومة دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، ويهدف إلى قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية واستخدام نتائج المسح، بحيث تستفيد منها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير التشريعات والسياسات والبرامج والخدمات لتحقيق الإيجابية وسعادة المجتمع. وتضمن هذا المسح 8 محاور أساسية هي: السعادة والإيجابية وتقييم الحياة، التعليم والتعلم، الصحة، المجتمع والثقافة، البيئة والبنية التحتية، الخدمات الحكومية، المستوى المعيشي، والعمل.