«الوطني للتأهيل».. برامج علاجية عالمية

خلفان النقبي (أبوظبي)

نظم المركز الوطني للتأهيل ندوة توعوية افتراضية، أمس، بعنوان «هل ابني يتعالج من تعاطي المؤثرات العقلية بتعاطي مؤثرات عقلية؟»، وهل يسبب العلاج الدوائي إدماناً جديداً؟. وتهدف الندوة إلى التعرف على العلاج بمساعدة العقاقير والأدوية، ودورها في عملية التعافي من اضطراب تعاطي المخدرات، وتحديد مراحل الرعاية التي ينطوي عليها برنامج العلاج بمساعدة العقاقير والأدوية، وشرح الفوائد النفسية والاجتماعية للعلاج بمساعدة العقار، والتعرف على العناصر الأساسية لبرنامج «مات».

وأكدت أمل الزعابي، ممرض مسؤول في المركز الوطني للتأهيل، خلال تقديمها الندوة التوعوية، أن العلاج بمساعدة العقاقير والأدوية الطبية «مات» يعتبر العلاج الدوائي لاضطراب معين باستخدام العقاقير، كما أن العلاج الدوائي هو علاج اضطراب تعاطي المؤثرات العقلية باستخدام العقاقير الطبية لتحقيق الغايات التالية: إزالة السمية، منع الانتكاس، والمحافظة على التعافي، حيث ثبت أن الاتجاه نحو العلاج بمساعدة العقاقير أدى إلى تحسين نتائج الولادة بين النساء والحوامل المصابات باضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية، وزيادة قدرة التعافي على الحصول على عمل والمحافظة عليه، وتقليل احتمالية الانتكاس، وخطر إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبر الوبائي سي، وأن العلاج بمساعدة العقاقير هو ليس نفسه استبدال عقار واحد مسبب للإدمان بآخر، ويتضمن عدداً من أدوية أخرى معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية مثل البوبرينورفين والنالتريكسون، حيث إنه إذا تم استخدام العقار بشكل صحيح، فإن الدواء لا يخلق دواءً جديداً يمكن إدمانه، ولكنه سيساعد الناس على إدارة إدمانهم بشكل أفضل.

وأوضحت الزعابي أن المركز الوطني للتأهيل يقدم خدمات وبرامج علاجية متخصصة قائمة على أسس عملية عالمية، وتوفير برنامج تأهيلي علاجي متكامل يغطي احتياجات كل مريض على حدة، والأهم هو الدمج بين العلاج النفسي والسلوكي المعرفي والعلاج بمساعدة العقاقير الطبية. وقالت الزعابي: هنالك 6 مراحل للعلاج بمساعدة العقاقير «مات» وهي: المرحلة الحادة، إعادة التأهيل، الرعاية الداعمة، التزام المريض بالممارسات الصحية الجيدة دون إشراف وبأقل جرعة دوائية، الإنقاص التدريجي للجرعة الدوائية، ومراحل الرعاية المستمرة. وأشارت الزعابي إلى أنه يجب اتخاذ القرار بالبدء في التناقص التدريجي للأدوية العلاجية دون إكراه، ويجب أن يشمل مراعاة ما يلي لدى المريض: مدة الإدمان، مستوى الدافع، رغبات المريض، الانسحاب من الأنشطة من الآخرين الذين يتعاطون المؤثرات العقلية، استقرار الأسرة والمشاركة الفعالة، ونتائج المحاولات السابقة لتقليل الدواء.