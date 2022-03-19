35 برنامجاً بمركز تدريب شرطة رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

شاركت 345 منتسبة من العناصر النسائية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ضمن 35 برنامجاً تدريبياً متنوعاً عقد خلال العام الماضي من قبل مركز التدريب الشرطة.

وقال العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير مركز التدريب: إن العام الماضي شاركت 345 من منتسبات شرطة رأس الخيمة في 35 برنامجاً تدريبياً، والذي جاء أيضاً بمشاركة المنتسبين من العنصر الرجالي ليصبح العدد الإجمالي للجنسين إلى 1239 مشاركاً.

ناصر محمد البكر

وذكر أن تلك المشاركة جاءت في مختلف البرامج والمجالات الشرطية التخصصية على سبيل المثال في مجال التحقيق والتحريات والمرور، بالإضافة إلى مجالات التوعية والتثقيف التي تعزز من مستوى الوعي والإدراك لدى المنتسبين وفق أحدث الوسائل والممارسات الشرطية والعملية.

وأشار إلى أن تلك الورش والبرامج المختلفة تعزز من مهارات المنتسبين وتصقل من قدراتهم في شتى المجالات المطروحة والتي يتم اختيارها بدقة وعناية، لتسهم في تقديم مختلف الخدمات ذات المستويات العالمية لمتعاملين القيادة العامة في مختلف الإدارات والأقسام، وإيجاد عناصر فعالة تتماشي مع مجريات العمل الأمني والشرطي.

ولفت إلى أنه من أهم تلك البرامج التي شاركت خلالها العناصر النسائية، الآليات الدولية والوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتنوع الثقافي والتسامح في حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة الأمنية والحس الأمني ولغة الجسد وبرنامج السكرتارية التنفيذية لمديري المكاتب وإعداد وكتابة التقرير الأمنية والتنبؤ الأمني وأمن الطيران التأسيسية وغيرها.

وأكد أن مركز تدريب الشرطة يحتوي على منتسبات ممن يتجهن نحو تقديم عددٍ من الورش التدريبية المختلفة للمنتسبين من النساء والرجال في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تلك البرامج شاركت منتسبات الشرطة النسائية في بطولة الرماية بعدد 10 شرطيات بعد الدخول في برنامج تدريبي استمر لمدة 3 أشهر، ليتبعها أسبوع الاختبارات المقام في إمارة الشارقة.