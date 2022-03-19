تخلف عن التاريخ فسقط حقه

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية طعن شاكٍ على حكم المحكمة، برفض طلب الشاكي، لكونه جاء متأخراً عن الميعاد المحدد للطعن، كما أن الشاكي قد أقام الدعوى في تاريخ مغاير ومختلف عن التاريخ الذي حدد له من قبل مكتب إدارة الدعوى لتقديم طلب الاعتراض أو الطعن، وبالتالي يكون حقه قد سقط في الطعن بالاستئناف، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

وكان شاكٍ، قد قدم طلب عريضة على حكم المحكمة مطالباً النظر في طلبه، كونه قدم الطلب في تاريخ الميعاد المحدد للطعن في المحكمة بحب ادعائه.

وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق، أن الشاكي قد أقام الدعوى في تاريخ مغاير ومختلف عن التاريخ الذي حدد له من قبل مكتب إدارة الدعوى لتقديم طلب الاعتراض أو الطعن.

وكان الشاكي قد أودع صحيفة الطعن بالاستئناف بمكتب إدارة الدعوى بعد اليوم المقرر للطعن في الحكم أي بعد فوات ميعاد الطعن بالاستئناف، وسدد رسم الاستئناف في اليوم الذي يليه ومن ثم يكون قد سقط حقه في الطعن بالاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالنقض بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وكان ذلك منه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمله فإن ما ينعاه عليه الشاكي بأن البين من تواريخ الاستئناف أنه مقدم داخل الميعاد، ولا يد للشاكي في تأخر اعتماده من الموظف المختص لأسباب روتينية.

وأكدت أن العبرة بقيد الاستئناف هي بتاريخ تقديمه سواء يدوياً أو إلكترونياً، ولا يقدح في ذلك تأخير في سداد الرسوم أو تأخير بسبب ارتداد الأوراق وقيام أحد الموظفين بردها على أسباب يراها أهم من المواعيد، مردود بما هو مقرر قضاء بأن تاريخ قيد صحيفة الطعن بالاستئناف في السجل المعد لذلك بمكتب إدارة الدعوى ورقياً أو إلكترونياً بعد سداد الرسم هو التاريخ المعتمد في احتساب ميعاد الاستئناف، ولا عبرة بتاريخ إيداعها بمكتب إدارة الدعوى في احتساب الميعاد. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، لكونه جاء متأخراً عن الميعاد المحدد للطعن، وأن ما يثيره لا يجوز إثارته أمام المحكمة، ولم تر ما يبرر العدول عنه، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.