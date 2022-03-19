شرطة دبي تنظم لقاء لـ «حقوق العمال»

دبي ( الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان لقاءها السنوي الأول مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف تعزيز التعاون المشترك وإطلاق مجموعة من البرامج ومبادرات الابتكارية بين الجهتين للوصول لأفضل الحلول والممارسات في مجال حماية حقوق العمال وتوحيد الجهود المشتركة بحضور مجموعة من الكوادر المتخصصة في الشأن العمالي من الجهتين.

وقال العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، بأن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى إسعاد المجتمع، من خلال تطوير العمل مع المؤسسات والدوائر ذات الصلة بالشأن العمالي في إمارة دبي، ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز التكامل والخروج بمشاريع مشتركة فيما يخص إسعاد فئة العمالة.

وأضاف، بأن اللقاء ناقش العديد من المحاور، منها نتائج المبادرات المشتركة للعام 2021، والبرامج المشتركة للعام 2022، والمنازعات الجماعية للعمال، وفرق العمل الميدانية المشتركة.

ومن جانبه قال أحمد الياسي مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن هذا اللقاء يأتي تتويجاً للجهود والنتائج المشتركة بين الجهتين، واستكمالا للمشاريع المستقبلية في هذا الشأن، وكما أشاد بجهود شرطة دبي وفريقها الميداني لحماية حقوق العمال.