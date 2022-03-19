سلطان النعيمي يثمن دعم القيادة لشرطة عجمان

عجمان (وام)

قال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: إن فوز القيادة العامة لشرطة عجمان بجوائز الريادة الرئيسية ضمن جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز 2022 يعكس الدعم الحكومي والقيادي واهتمام الموظفين، ومساهمتهم في دعم ومساندة مسيرة التميز التي عززت الارتقاء بمستوى القيادة إلى مصاف الدول المتميزة عالمياً.

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قد كرم الفائزين بجائزة عجمان للتميز الحكومي بدورتها التقييمية الخامسة، وحصلت القيادة العامة لشرطة عجمان على المركز الأول في جائزة المنشأة الحكومية الرائدة في تحقيق النتائج الاستراتيجية، والمركز الأول في جائزة المنشأة الحكومية الرائدة في تحقيق النتائج المتعلقة بالأداء المؤسسي إلى جانب تكريم كل من مركز شرطة المدينة الشامل، ومركز شرطة النعيمية الشامل ومركز شرطة الحميدية الشامل للحصول على تصنيف 5 نجوم في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.