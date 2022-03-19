120 مزرعة تحصد القمح نهاية أبريل المقبل

شروق عوض (دبي)

يبدأ مزارعو 120 حقلاً منتشراً في مختلف أرجاء الدولة، نهاية أبريل المقبل، بحصاد القمح بعد مرور 7 أشهر من زراعته، وفقاً لمحمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وقال الظنحاني في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن القمح يعتبر أحد المحاصيل الاستراتيجية لمعظم دول العالم كونه يدخل في صناعة كثير من المواد الغذائية وخصوصاً «الخبز»، لذا فإن دولة الإمارات توليه أهمية خاصة من خلال تضمينه ضمن المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية المرتبطة بالأمن الغذائي، وتعزيز توفره في كافة الظروف بما لا يشكل أي نقص أو تأثير على حالة الأمن الغذائي في الدولة.

وأوضح أن زراعة القمح موجودة منذ فترات طويلة في الدولة بنوعيه القاسي والطري، حيث استخدمه الإماراتيون في تحضير أنواع عديدة ومختلفة من الأغذية كالخبز، لافتاً إلى أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والعديد من المؤسسات البحثية، قامت بإجراء عدد من الدراسات حول زراعة القمح في الدولة لتقييم الأصناف المناسبة والظروف الموائمة لزراعته، وخلال الفترة الماضية تم العمل على مسوحات ميدانية في مختلف مناطق الدولة للاطلاع على تجربة المزارعين في زراعة القمح.

وذكر بأنه وفقاً للمسوحات الأولية التي نفذتها الوزارة وبناء على الظروف المناخية في دولة الإمارات، فإن الموعد المناسب لزراعة القمح يكون خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، بينما الحصاد يكون مع نهاية أبريل وبداية مايو من كل عام، كما تتم زراعته في أكثر من 120 موقعاً، وقد يصل إلى 140 موقعاً.

وبيّن أن اهتمام الوزارة بدراسة القمح والعديد من المحاصيل الزراعية، يأتي في إطار تطوير القدرات البحثية الابتكارية، والتشجيع على تطوير آليات جديدة لاستنباط أصناف جديدة أو تطوير أصناف حالية لتعزيز تنوع سلة الإنتاج وزيادته، وتحويل دولة الإمارات إلى بيت خبرة يقدم المعرفة في المنطقة.

وأكد استمرارية عمل الوزارة على إجراء المسوحات، خصوصاً تلك المتعلقة بحصر كافة مزارعي القمح، كمجموعة أو عمل منصة لهم في حال الحاجة، والاطلاع على احتياجاتهم وتحديد الأصناف المناسبة للزراعة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأبحاث حول زراعة القمح لتوفير المعلومة الفنية للمزارعين، وتقديم الإرشاد الزراعي لهم والعمل مع الجهات الأخرى لتطوير زراعة هذا المحصول المهم.

وأوضح أن عملية زراعة القمح تعتبر عملية بسيطة، إذ أنها تعتمد على نثر البذور وحراثة بسيطة ثم ري البذور بعد عملية الزراعة مباشرة، فيما يتحمل القمح الجفاف نوعاً ما، إذ يمكن ريه مرة كل أسبوع ووفقاً لظروف الجو- أي زيادة الري في حال الحاجة لذلك.

دعم الزراعة المحلية

وأكد الظنحاني حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على دعم الزراعة المحلية، باعتبار حماية واستدامة الإنتاج المحلي أولوية تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية، والتي تضمنت الهدف الأهم وهو تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته في الدولة، آخذة بعين الاعتبار استدامة النظم البيئية وتنفيذ التشريعات ذات الصلة كأهداف استراتيجية، لافتاً إلى أن الوزارة بذلت العديد من الجهود، منها إعداد خطة تشغيلية للأعوام (2017-2021) حيث تضمنت حزمة من البرامج المُعزّزة للإنتاج الزراعي الوطني، ورفع معدلاته وسلامة الأغذية، بالإضافة إلى تنفيذ باقة من الأنشطة للحد من انتشار الآفات الزراعية والأمراض المعدية وتنمية الثروات النباتية وتعزيز السلامة الغذائية وفقاً للتشريعات البيئية وتنفيذ الأبحاث التطبيقية.