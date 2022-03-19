17 ألف زائر يستمتعون بتجربة «جيس سليدر»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كشفت «Warrior Group» أحد الأعضاء المشرفين على تجربة جيس سليدر لـ«الاتحاد»،عن أن نحو 17 ألف زائر استمتعوا بتجربة جيس سليدر منذ الافتتاح، في فبراير الماضي، والتجربة هي الزلاجة الجبلية التي تسير على أطول مسار فولاذي في المنطقة فوق أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في جبل جيس، حيث تصل سرعة زلاجات «جيس سليدر» إلى 40 كيلومتراً في الساعة خلال نزولها من مرتفعات جبال الحجر على مسار منخفض الارتفاع، لتوفر بذلك جولة رائعة عبر المناظر البانورامية والإطلالات المذهلة على التضاريس الجبلية الخلابة، بحسب ما أعلنت عنه «راك ليجر» و«غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة».

وفي هذا الإطار، قال راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: إن السياح والأهالي لم يفوتوا فرصة خوض المشاركة في خوض التجربة الفريدة من نوعها والتي تم افتتاحها في السادس عشر من فبراير الماضي بمشاركة مختلف الفئات العمرية.

وأكد الرئيس التنفيذي أنه تم تصميم تجربة «جيس سليدر» بأعلى معايير السلامة والشروط الفنية المطبقة، إضافة إلى امتثالها لمعيار «ISO 19202» وأحدث تقنيات التصميم المخصصة لمتطلبات تخطيط المسارات، وتصميم وحساب وتصنيع وإنشاء واختبار أنشطة التزلج الصيفية، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للمغامرات في المنطقة.

وقال: يأتي إطلاق «جيس سليدر» في «مركز جيس للمغامرة» ليوفر للعائلات وعشّاق المغامرة فرصة الاستمتاع بتجربة مبهجة في هذه الوجهة السياحية الجديدة، خاصة وأنها تتيح التجربة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 أعوام الركوب بمفردهم، شريطة أن ألا تقل أطوالهم عن 1.35 متر. أما الذين تزيد أطوالهم عن 1.35 متر، فيمكنهم الركوب بمفردهم أو سوياً، على ألا يزيد الوزن الأقصى في الزلاجة الواحدة عن 150 كيلوجراماً.

وبين راكي أن تجربة «جيس سليدر» تفتح أبوابها أمام الزوار من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً من الثلاثاء إلى الأحد، وتبدأ أسعار التذاكر من 40 درهماً للتجربة الفردية، و60 درهماً للتجربة المشتركة «شخص واحد برفقة طفل».

من جهتها، قالت أليسون جرينيل، الرئيس التنفيذي في «راك للضيافة القابضة»: «تسعدنا إضافة هذه الوجهة الفريدة إلى قائمة التجارب المتميزة التي يحتضنها جبل جيس، وإثراء تمكين الخيارات التي تتيح للزوار خوض تجارب استثنائية على أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات».