«بلدية الظفرة»: 4522 زيارة تفتيشية خلال شهرين

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نفذت بلدية منطقة الظفرة 4522 زيارة تفتيشية وذلك خلال الشهرين الماضيين لمتابعة أعمال التفتيش والترخيص الصحي والامتثال للوائح والقوانين المنظمة على المنشآت غير الغذائية والخاضعة للرقابة الصحية من خلال الجولات الميدانية، وتم خلال الزيارات التفتيشية تحرير 176 إنذاراً، وبلغ عدد الإنذارات المغلقة 177 إنذاراً.

وتهدف الجولات التفتيشية إلى المحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، وتشمل المراكز غير الغذائية مراكز التجميل وصالونات الحلاقة والورش بالمناطق الصناعية وصالات الألعاب وتسلية الأطفال وأحواض السباحة وخزانات المياه.

وتواصل البلدية حملاتها التوعوية والتفتيشية على مستوى مدن المنطقة لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع والعاملين في تلك المنشآت بأهمية المحافظة على النظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة للمحافظة على سلامة الجميع. وتحرص بلدية الظفرة على تنفيذ الحملات التوعوية والتفتيشية لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من تطبيق الشروط الصحية لممارسة النشاط من أجل رفع جودة الخدمات، وتمت التوعية بالمخاطر الصحية الناجمة عن الممارسات السلبية التي تؤدى لانتقال الأمراض المعدية. وكذلك بالأمراض التي تنقلها أدوات الحلاقة وسبل الوقاية منها، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة آمنة ومتميزة.

وتهدف الحملة إلى الارتقاء بالوعي الصحي للعاملين في مراكز التجميل وملاك الصالونات ونشر ثقافة صحية للمجتمع المحلي، والتعريف بمخاطر استخدام أدوات الحلاقة غير النظيفة وغير المعقمة وذات الاستخدام المتكرر، أيضاً تم التعريف بالبدائل الممكنة كاستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام لمرة واحدة كخيار أفضل، وتسهم الحملة في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال حث الحلاقين على تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19».