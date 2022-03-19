«داري» و«فريجنا» يحدان من البيع العشوائي للعقارات

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت شفيقة البلوشي، مديرة إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، أنه من خلال الاعتماد على التطبيقات الذكية التي استحدثتها دائرة الشؤون البلدية والنقل ومنها تطبيق «داري» و«فريجنا»، سيتم تطويق كافة عمليات البيع الوهمي على الخريطة والنصب والاحتيال.

وبينت البلوشي أن الهدف هو توعية السوق وحماية المستثمر، من خلال الرصد الميداني والرصد المكتبي وفرق التفتيش، كما أنه يتم عرض كافة المشاريع المطروحة ونسب إنجازها وحسابات الضمان للمشاريع من خلال التطبيقات الذكية.

وقالت البلوشي في تصريحات للصحفيين: إن منظومة «داري» الرقمية التي أطلقتها الدائرة تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في إمارة أبوظبي في منصة موحدة وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، بالإضافة إلى مساعدة أي مستثمر عند شرائه أي مشروع الاطلاع على اسم المشروع ونسبة الإنجاز وآخر الصور المحدثة للمشروع.

وأضافت أنه تم تقليص المستندات المطلوبة لجميع المطورين والمهن العقارية بنسبة تقارب الـ 90%، حيث تم دمج كل المستندات من خلال رخصة التنمية الاقتصادية، بما يحقق الارتقاء بالسوق العقاري ومعرفة حقوق المستثمر بكل شفافية. ‏وأفادت البلوشي أن الهدف من منظومة «داري» الرقمية وتطبيق «فريجنا» هو تطبيق مبدأ الشفافية وأن يعرف المستثمر حقوقه وتوثيق العلاقة بين البلدية والمهن العقارية جميعها من شركات وساطة، مطورين رئيسيين أو فرعيين وشركات المساحة وشركات التثمين وغيرها.

‏وأكدت البلوشي أنه تم توجيه كافة المطورين العقاريين وكل العاملين بالمهن العقارية إلى عدم الإعلان عن المشاريع غير المسجلة وأهمية إيداع المبالغ في حساب ضمان.

وأشارت إلى أنه تم استحداث كافة المشاريع العقارية المطروحة في أبوظبي عبر تطبيق منصة التواصل الاجتماعي «فريجنا» لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين في كافة المناطق للاطلاع على كافة المشاريع ونسب الإنجاز بها وآخر الصور المحدثة للمشروع والوسطاء المرخصين، بهدف الوضوح والشفافية في طرح المشروعات بكافة التفاصيل.

وأشارت إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على تطبيق منصة التواصل الاجتماعي «فريجنا»، حيث تشهد المنصة ما يقارب 8000 زيارة شهرياً للاستفادة من المشاريع والمواضيع المتنوعة والمطروحة عبر التطبيق.