منى اليافعي مدير «الشارقة للخدمات الإنسانية» لـ«الاتحاد»: جهود كبيرة وخدمات متميزة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن المدينة تبذل جهوداً كبيرة، وتقدم خدمات متميزة ومتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة من خلال مركز الإعاقات الشديدة والمتعددة التابع لها.

وقالت: «يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة الذين قدّمت لهم المدينة خدماتها خلال العام الدراسي 2020 -2021 فقط «95» شخصاً، أما في العام الحالي 2021 - 2022، فيبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة المستفيدين من خدماتها «115 شخصاً».

وأوضحت مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن المدينة تولي أهمية كبيرة للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة منذ مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تقدم لهم مجموعة متكاملة من الخدمات كالعلاج الطبيعي والوظيفي والنطق واللغة والإرشاد الأسري، وغيرها من الخدمات التي تناسب كل حالة واحتياجاتها، بالإضافة إلى وضع الخطط التدريبية وتنفيذها على مدار العام.

وأضافت: «يتم تقييم الطلبة وتحديد قدراتهم من خلال مقاييس تقييم أبرزها استراتيجيات التقييم الموجه عن طريق الطفل، ومقياس تي تاب (TTAP). وعلى أثر التقييم يتم وضع خطة تربوية وتعليمية خاصة متكاملة للطالب، بالإضافة إلى الخطط العلاجية المناسبة، ومنها: العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والرياضة البدنية والترويحية والسباحة العلاجية وركوب الخيل العلاجي والرحلات الترفيهية»، كما تقدم خدمة المهارات داخل الفصول وخارجها حسب الخطة الفردية لكل طالب.

ويقدم المركز خدمة العلاج الحسي في صالة مجهزة للتكامل الحسي بهدف علاج بعض المشاكل الحسية وإدارة بعض السلوكيات، كما يضم عيادة مجهزة للتعامل مع الحالات الصحية الخاصة، ويقدم خدمة العلاج بالموسيقى لمنتسبيه، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الأسري التي تتيح للأسرة التعرف على وسائل وطرق التدريب المتبعة، وكيفية التعامل مع التحديات السلوكية بالشكل الأمثل.

وقالت اليافعي: «إن ثمة شبه اتفاق على تعريف الإعاقات المتعددة، فنجد تعريفات متشابهة مثلاً في قانون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الأميركي (IDEA)، مع التعريف الموجود في التصنيف الوطني الموحد للإعاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عام 2018، وهو وثيقة ذات قيمة كبيرة».

وأضافت «يشير التعريف إذا أردنا الإيجاز إلى الوجود المتزامن لإعاقتين أو أكثر مثل الإعاقة الذهنية والإعاقة البصرية، أو الإعاقة الذهنية والحركية، وهو مزيج يسبب وجود احتياجات تعليمية شديدة لا يمكن تلبيتها من خلال برامج التربية الخاصة الموجهة لكل إعاقة على حدة، ويعطينا الدليل الشامل لمصطلحات الإعاقة وهو مرجع ضخم صادر عن إحدى هيئات مجلس التعاون الخليجي تصوراً عن انتشار الإعاقات المتعددة، فيشير إلى نسبة تبلغ 1 إلى 2 في كل 1000».

وأضافت اليافعي: «تشير المراجع المتخصصة إلى تعريفات كثيرة للإعاقة الشديدة، وهي تتضمن غالباً إشارة لأن الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة يتطلبون دعماً كبيراً ومستمراً في أكثر من جانب من جوانب حياتهم، وأن ذلك الدعم قد يكون ضرورياً لتمكينهم من ممارسة أنشطة الحياة اليومية والرعاية الذاتية والتواصل وتعلم الاستقلالية قدر الإمكان.

ونلاحظ أن التعريفات من هذا النوع تعرف الإعاقة الشديدة من جانب شدة احتياجات الدعم اللازم والمستحق حسب القوانين والتشريعات».

وقالت: «تنقسم الإعاقات الشديدة والمتعددة إلى العديد من الفئات ضمن هذه المجموعة، وكما ذكرنا سابقاً، فالإعاقة المتعددة تشمل إعاقتين أو أكثر في الوقت نفسه، وذلك يعني فئات متباينة، مثل الإعاقة الذهنية والحركية معاً، أو الإعاقة السمعية والحركية معاً، إلخ».

كما أوضحت مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن احتياجات الدعم لكل من هذه الفئات تدرس وتحدد بصورة فردية لتلبية احتياجات الفرد والأسرة معاً، ويوضع في الاعتبار وجود أكثر من إعاقتين أحياناً مثل تزامن الإعاقة الحركية والذهنية والبصرية أو السمعية. إذ توجد الإعاقة الذهنية الشديدة بنسبة 6 في الألف حسب الدليل التشخيصي الإحصائي الخامس الصادر عام 2013، كما يلاحظ وجود الإعاقة الذهنية الشديدة جداً لدى نسبة أقل من الأشخاص، وهي تسمى أحياناً الإعاقة العميقة حسب ترجمة مختلفة «Profound».

وتدرج العديد من المراجع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد من الدرجة الشديدة ضمن الإعاقات الشديدة مع وجود الإعاقة الذهنية لدى نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد كاضطراب مصاحب.

وأوضحت مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: «لا يمكننا في هذا السياق أن ننسى مجموعة أخرى هي «الأشخاص ذوو احتياجات الرعاية الصحية المركبة مع تواجد الإعاقة لديهم»، مثل الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة الذين يحتاجون إلى أنبوب للتغذية أو أجهزة لدعم التنفس أو أي احتياجات أخرى تستدعي رعاية صحية مكثفة ومستمرة. ورغم أن تعريف الإعاقات المتعددة لا يشمل الأشخاص الصم المكفوفين «الإعاقة الحسية المزدوجة»، ويخصص لهم تعريف مستقل حسب المتفق عليه علمياً، إلا أن لهم احتياجات دعم خاصة، وتجب الإشارة إليهم أيضاً في هذا السياق».

وأكدت اليافعي أن المدينة تقوم بدعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة من خلال توفير خدمات شاملة وممتدة لهم منذ مرحلة التدخل المبكر في مركز التدخل المبكر في المدينة، وحتى مراحل الإعداد للتوظيف، كما يوجد مركز متخصص للإعاقات الشديدة في مركز مسارات للتطوير والتمكين للطلاب الأكبر سناً.

وتضع المدينة في خططها المستقبلية إنشاء مركز أكثر حداثة وتجهيزاً لخدمة الطلاب ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، حيث يضع فريق العمل نصب عينيه الأهداف الجوهرية من عملية التأهيل وهي تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة والاستقلالية والاندماج وتقرير المصير، فيشمل التقييم الشامل استخدام أدوات حديثة وتوجهات عالمية مثل التقييم الموجه بوساطة الطفل.

وقالت: «يشارك في عمليات التقييم وتقديم الخدمات فريق متكامل من المعلمين المدربين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين واختصاصي النطق واللغة والعلاج الطبيعي والوظيفي، كما تلعب خدمات التقنيات المساندة دوراً أساسياً، إضافة إلى البرامج الترفيهية والرياضية والترويحية وجلسات العلاج بالموسيقى والإرشاد الأسري لتمكين ودعم الأسرة في أساليب التدريب وإدارة السلوك».

كما تقوم المدينة بالتوعية ونشر المعلومات وتنسيق الفعاليات الخاصة بهؤلاء الطلاب وأسرهم، وبالطبع يعد المؤتمر الدولي الافتراضي جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة الذي نظمته المدينة مؤخراً، نموذجاً على ذلك.

كما قامت وحدة التعليم الدامج في المدينة بدعم بعض الطلاب من هذه الفئة للاندماج في مدارس نظامية، وهو ما نتمنى التوسع فيه، وهنا لا بد من الإشارة إلى مبادرات عديدة مثل استخدام الروبوت في التدريب عبر مركز التقنيات المساندة التابع للمدينة.

وأشارت اليافعي إلى استمرارية المدينة في تقديم الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم الطلبة ذوو الإعاقات الشديدة والمتعددة وأسرهم عن بعد خلال جائحة «كوفيد-19»، وتوفير العديد من الأجهزة والأدوات المناسبة لاحتياجات الطالب وتدريبه على استخدامها.

وتحرص المدينة على استثمار إمكانات الطالب كافة، وترفض التوقعات المسبقة التي تحد من قدراته على التطور والنمو، وتتسبب في نمط غير مناسب من التوجهات، كما تعطي لتفضيلاته واهتمامه وميوله أولوية كبيرة.

ومن أهم مبادرات المدينة، ترجمة إحدى الأدوات الخاصة بتقييم التواصل لدى الطلاب ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة وهي مصفوفة التواصل، وقد قام الناشر الأجنبي بوضع هذه الإدارة العالمية على الموقع الخاص به، وتوفر المصفوفة وسيلة للتقييم كما تساعد على تصميم برامج التدخل لهذه الفئة على وجه التحديد.