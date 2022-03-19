عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان علاقات الصداقة وتطورات أزمة أوكرانيا
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان علاقات الصداقة وتطورات أزمة أوكرانيا
19 مارس 2022 20:03
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع معالي ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة. تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية والعالمية وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية وأهمية دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا. كما ناقش سموه ومعالي وزيرة خارجية بريطانيا ملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ودعمها للجهود المبذولة كافة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا. وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة في مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.