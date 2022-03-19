الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة على البحر نهاراً. وتكون شمالية غربية - جنوبية شرقية/15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:35 والمد الثاني عند الساعة 58:02 والجزر الأول عند الساعة 21:08 والجزر الثاني عند 43:20. بحر عمان: متوسط إلى خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:27 والمد الثاني عند الساعة 23:14 والجزر الأول عند الساعة 08:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.