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البرلمان العربي يرحب بإدراج الاتحاد الأوروبي ميليشيا الحوثي على القائمة السوداء
البرلمان العربي يرحب بإدراج الاتحاد الأوروبي ميليشيا الحوثي على القائمة السوداء
19 مارس 2022 15:55

رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتعديل لائحة الاتحاد بإدراج ميليشيا الحوثي الإرهابية على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذه بموجب ميثاق المنظمة، وهو القرار الذي صنّف ميليشيا الحوثي للمرة الأولى كجماعة إرهابية. 

وأكد البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم - أن هذا القرار..خطوة جديدة ومهمة لوضع حد للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، والانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني، فضلاً عن استهدافها للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالطائرات المسيرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. 

ودعا البرلمان العربي دول العالم المختلفة إلى البناء على هذه الخطوة، لوقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

المصدر: وام
البرلمان العربي
الاتحاد الأوروبي
ميليشيات الحوثي
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