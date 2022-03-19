اليوم 10:13
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
الإمارات ترسل طائرة تحمل 30 طناً من المواد الغذائية إلى ميكيلي بإقليم تيغراي
الإمارات ترسل طائرة تحمل 30 طناً من المواد الغذائية إلى ميكيلي بإقليم تيغراي
19 مارس 2022 15:26

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 30 طناً من المواد الغذائية إلى مدينة ميكيلي بإقليم تيغراي في إثيوبيا، وذلك ضمن الجسر الإنساني والإمدادات المخصصة لشعب تيغراي، سيستفيد منها أكثر من 7,000 شخص منهم 5,600 من النساء والأطفال، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر وخاصة من النساء والأطفال بسبب الأوضاع الراهنة.
 وقال سعادة محمد سالم الراشدي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا : "تحرص دولة الإمارات على دعم الأوضاع الإنسانية في إقليم تيغراي، وتلبية احتياجات السكان في ضوء نقص المواد الغذائية"، مشيرا إلى أن هذه الإمدادات تأتي التزاماً بنهج دولة الإمارات الإنساني الذي لا يتوانى عن تقديم الإغاثة الطارئة إلى الدول والشعوب التي تحتاج إليها" . 

وأضاف سعادته : "ترسخ دولة الإمارات مكانتها العالمية في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، وهي سبّاقة في مد يد العون، ولا تتوانى عن تقديم الإغاثة الطارئة إلى الدول والشعوب التي تحتاج إليها. وتأتي هذه الإمدادات في إطار جهودها التي لا تتوقف في توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، وضمن قيم الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الدولة والتي تضع الإنسان في قائمة أولوياتها دون تمييز، ودون أي اعتبارات". 

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قامت بإرسال 8 طائرات تحمل 337 طنا من المواد الإغاثية والغذائية ليستفيد منها أكثر من 80 ألف شخص منهم 63 ألفا من النساء والأطفال، ومن ضمن هذه المساعدات إرسال 200 طن من الزيوت النباتية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي إلى مدينة ميكيلي في إقليم تيغراي العام الماضي، بالإضافة إلى إرسال 18.5 طن من الإمدادات الطبية ضمن الجهود العالمية للتصدي لجائحة كوفيد-19. 

المصدر: وام
الإمارات
إقليم تيغراي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تفتتح مركز "فحص المركبات الخفيفة" في الباهية
الإمارات
شرطة أبوظبي تفتتح مركز "فحص المركبات الخفيفة" في الباهية
اليوم 10:06
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
الرياضي
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
اليوم 10:00
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها
اليوم 09:54
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©