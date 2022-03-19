فلكياً.. غداً بداية فصل الربيع

قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن موعد دخول فصل الربيع فلكياً أو موعد الاعتدال الشمسي الربيعي فلكياً هذه السنة سيكون غداً الأحد الساعة 19:33 بتوقيت الإمارات، ويستمر في النصف الشمالي من الأرض حتى 21 يونيو القادم حيث موعد الانقلاب الشمسي الصيفي.

وأشار الجروان إلى أن أهم الظواهر الفلكية في هذا الفصل هي تعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الاعتدال الربيعي يومي 20 و21 مارس الجاري، ثم يزحف هذا التعامد شمالاً حتى يصل إلى مدار السرطان عند الانقلاب الصيفي يومي 20 و21 يونيو القادم، كما يتساوى طول الليل والنهار في الأسبوع الذي يسبق موعد الاعتدال الربيعي ثم يبدأ طول النهار بالزيادة تدريجياً، أما ميل الشمس عند الزوال أو الظهر، فيكون بحدود 65 درجة عن السمت «وسط السماء» في بداية الفصل، ثم تقترب الشمس من السمت/ فوق رأس الراصد/ مع نهايته أوان الانقلاب الشمسي الصيفي، حيث يصل الميل إلى 88 درجة ويضمحل آنذاك ظل الزوال.

وأوضح أن فصل الربيع يمتاز باعتدال الجو ويكون معدل الحرارة في بدايته تقارب 16 درجة في الحد الأدنى وتقارب 28 في الحد الأقصى، أما في نهايته فتكون القيم الدنيا لها تقارب 25 م والعليا41 م، حيث تأخذ ملامح الصيف تسود على الأجواء وتنشط الرياح خلال الفصل، خاصة خلال شهري مارس وأبريل، وتكون جافة خلال أبريل ومايو المقبلين.

ولفت إلى أن خلال النصف الأول من هذا الفصل ستتقدم كتل هوائية دافئة ورطبة قادمة من وسط وشرق أفريقيا، وأخرى باردة قادمة من أوروبا تتلاقى فوق أجواء الجزيرة العربية، إضافة إلى الفروقات الحرارية الواسعة بين الكتل الهوائية التي تؤثر على المنطقة وبين سطح الأرض والطبقات الجوية العليا، بما تعمل على تشكل حالات عدم استقرار جوي متكرر خلال هذه الفترة مكونة حالة من الاضطرابات الجوية، وقد تشتد معها الرياح وتتشكل السحب الركامية التي تصاحبها أمطار غزيرة.

ونوه إلى أن قدوم موجات غبارية وارد خلال هذا الفصل، ويطلق على هذه التغيرات الجوية السريعة خلال الفترات الانتقالية الربيعية «الاضطرابات الجوية الربيعية» وتعرف هذه الاضطرابات بـ «السرايات»، وتمتد عادة من منتصف مارس إلى منتصف مايو، كما تنشط رياح «البارح أو بوارح الصيف» اعتباراً من منتصف مايو إلى نهاية يوليو، وهي الرياح الشمالية الجافة التي تهب بين فترة وأخرى خلال الصيف وتكون جافة ومثيرة للغبار والأتربة أحياناً.

وقال الجروان: «خلال النصف الثاني من فصل الربيع، تبدأ الحالات المدارية في بحر العرب وشمال المحيط الهندي بالنشاط، ويبدأ موسم الحالات المدارية ‏بأنواعها «منخفض مداري وعاصفة مدارية وإعصار مداري»‏‏ في شمال المحيط الهندي وبحر العرب اعتباراً من بداية مايو إلى نهاية يونيو، ويصل أقصاه بين منتصف مايو إلى منتصف يونيو بمعدل احتمال تشكل حالة مدارية في بحر العرب بنسبة تبلغ 40 بالمائة عن بقية أشهر السنة، لافتاً إلى أنه خلال الستين سنة الماضية تجاوز فيه عدد الحالات المدارية التي صنفت كإعصار وأثرت على بحر العرب أكثر من 25 إعصاراً مدارياً، بمعدل إعصار مداري واحد على الأقل خلال فترة ثلاث سنوات».