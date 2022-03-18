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محمد بن حمد يستقبل أعضاء حلقة الفجيرة الفلسفية
محمد بن حمد خلال استقباله أعضاء حلقة الفجيرة الفلسفية (وام)
19 مارس 2022 01:41

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، أعضاء حلقة الفجيرة الفلسفية، بحضور الدكتور أحمد برقاوي، عميد بيت الفلسفة، والدكتور فتحي التريكي، ومعالي الدكتورة مليكة بن دودة، والدكتور محمد المصباحي، والدكتور حسن حماد، والدكتور موسى برهومة. واستمع سمو ولي عهد الفجيرة، من أعضاء الحلقة الفلسفية إلى شرح مفصل عن أهداف المبادرة التي أطلقها بيت الفلسفة بالفجيرة، وموضوعاتها التي تبحث القضايا الإنسانية المعاصرة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم. وأشاد سموه بأهداف الحلقة التي تسعى لتأصيل الوعي الفلسفي، ومناقشة العلاقة بين الفلسفة العربية والعالمية، مؤكداً سموه الأهمية التي تُوليها حكومة الفجيرة لدعم المبادرات المعرفية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بنشر مفهوم الفلسفة وتعزيز المعرفة والوعي الفلسفي في المجتمع. 
وعبّر أعضاء حلقة الفجيرة الفلسفية عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه للمشاريع الثقافية والأفكار التي ترفع الوعي الإنساني في المجالات كافة. 
حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد بن حمد الشرقي
الإمارات
الفجيرة
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