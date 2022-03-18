اللجنة الإماراتية الأرجنتينية تستعرض سبل توسيع الشراكات

أبوظبي (وام)

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين، وذلك في مقر «إكسبو». ترأس اللجنة معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سانتياغو آندريس كافييرو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني. وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والتأكيد على التزام البلدين بمواصلة توسيع الشراكات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان الفرص المشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار والتنمية والأمن الغذائي والزراعة والتجارة والطيران وتغير المناخ. وأشادت معالي ريم الهاشمي

بتوقيع الجانبين على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي - الأرجنتيني، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدم والعلوم الرقمية، ومذكرة تفاهم بين المركز الدولي للزراعة الملحية في الإمارات والمعهد الوطني الأرجنتيني لتكنولوجيا الزراعة.