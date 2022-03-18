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الإمارات وفيتنام تبحثان تطوير العلاقات في مجالات العمل
عبدالرحمن العور خلال لقائه نغوين مانه توان (وام)
19 مارس 2022 01:40

دبي (وام)

استقبل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين نغوين مانه توان سفير جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية لدى الدولة.  وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات العمل بما يحقق المنافع المتبادلة. وشهد اللقاء استعراض منظومة تشريعات سوق العمل في الدولة، بما يؤكد ضمان حقوق العمل على نحو متوازن، ويعزز من جاذبية سوق العمل في الدولة كوجهة مفضلة.  حضر اللقاء.. عبدالله النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية ونجوين ثان دوك الملحق العمالي في سفارة فيتنام بالدولة.

الإمارات
عبد الرحمن العور
فيتنام
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