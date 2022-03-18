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علي النعيمي يشارك في اجتماع «تنفيذية» الاتحاد البرلماني الدولي بإندونيسيا
علي النعيمي خلال مشاركته في الاجتماع (وام)
19 مارس 2022 01:40

بالي (وام)

يشارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة، في اجتماع الدورة الـ 287 للجنة التنفيذية الذي يعقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد والدورة الـ209 للمجلس الحاكم المنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة 18- 24 مارس 2022م. 
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد، اعتماد محضر الاجتماع الأخير اللجنة التنفيذية التي استضافها المجلس الوطني الاتحادي في دبي 26 فبراير الماضي، في سابقة هي الأولى التي تجتمع فيها اللجنة خارج مقر الاتحاد. 
كما تم الاطلاع على تقرير رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حول أنشطة الاتحاد، وقدم الأمين العام للاتحاد لمحة عامة حول أنشطة الاتحاد في الفترة بين عامي 2017 و 2021 والأثر العام الذي تم تحقيقه، واستعرضت اللجنة التقرير المالي الذي يتضمن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، وتحصيل المساهمات والوضع المالي الحالي للاتحاد، والجهود المبذولة للحصول على تمويل طوعي. وبالنسبة للمسائل المتعلقة بالعضوية في الاتحاد البرلماني الدولي وحالة بعض البرلمانات، تم النظر في الطلبات المقدمة من: الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة البرلمانيين من أجل القدس، ورابطة العالم الإسلامي، للحصول على صفة مراقب دائم في الاتحاد. 
كما تم خلال الاجتماع التحضير للجمعية الـ144 للاتحاد، والاطلاع على مشروع استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للاتصالات، والمسائل المتعلقة بالأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

الإمارات
علي راشد النعيمي
الشعبة البرلمانية
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الاتحاد البرلماني الدولي
إندونيسيا
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