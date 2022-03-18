محمد بن راشد: واثقون من أنفسنا وشعبنا

دبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «غايتنا تحقيق الخير والرخاء للإنسان.. في ظل اتحاد قوي وآمن، ونحن واثقون من أنفسنا وواثقون من شعبنا»، مؤكداً سموه أن الإماراتيين يخطون بثقة وطموح متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

فيديو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في انستغرام، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية..#نتصدر_المشهد #ومضات_قيادية pic.twitter.com/qGthQkdkP2 — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) March 18, 2022

وذكر سموه في الفيديو: «هدف هذه الرؤية هو الإنسان .. تبدأ بالإنسان وتنتهي بالإنسان، فغايتنا هي تحقيق الخير والرخاء للإنسان.. في ظل اتحاد قوي وآمن، يخطو الإماراتيون بثقة وطموح متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع في مجتمع متلاحم متمسك بهويته ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاء مستدامة.. نحن واثقون من أنفسنا وواثقون من شعبنا».