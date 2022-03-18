اليوم 10:11
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
محمد بن راشد: واثقون من أنفسنا وشعبنا
محمد بن راشد: واثقون من أنفسنا وشعبنا
19 مارس 2022 01:42

دبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «غايتنا تحقيق الخير والرخاء للإنسان.. في ظل اتحاد قوي وآمن، ونحن واثقون من أنفسنا وواثقون من شعبنا»، مؤكداً سموه أن الإماراتيين يخطون بثقة وطموح متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع.
جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وذكر سموه في الفيديو: «هدف هذه الرؤية هو الإنسان .. تبدأ بالإنسان وتنتهي بالإنسان، فغايتنا هي تحقيق الخير والرخاء للإنسان.. في ظل اتحاد قوي وآمن، يخطو الإماراتيون بثقة وطموح متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع في مجتمع متلاحم متمسك بهويته ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاء مستدامة.. نحن واثقون من أنفسنا وواثقون من شعبنا».

دبي
الإمارات
محمد بن راشد
إنستغرام
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تفتتح مركز "فحص المركبات الخفيفة" في الباهية
الإمارات
شرطة أبوظبي تفتتح مركز "فحص المركبات الخفيفة" في الباهية
اليوم 10:06
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
الرياضي
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
اليوم 10:00
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها
اليوم 09:54
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©