«الشارقة للقرآن الكريم» تطلق مسابقتها الرمضانية

الشارقة (وام)

أطلقت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، مسابقتها السنوية لموظفي حكومة الشارقة في مختلف الدوائر والهيئات، والتي ستنظمها للعام السادس على التوالي خلال شهر رمضان الكريم. وستخصص المسابقة، وهي «المسابقة الرمضانية لموظفي الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة»، في حفظ سورتي الواقعة والسجدة، على أن تعقد جميع مراحلها حضورياً بمقر المؤسسة في مدينة الشارقة طوال أيام شهر رمضان الكريم، وتسهم في تحفيز موظفي حكومة الشارقة من الذكور والإناث على حفظ القرآن الكريم وربطهم بكتاب الله عز وجل، بجانب تأديتهم لأعمالهم الوظيفية. وخاطبت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، الدوائر كافة لدعوة موظفيها على اختلاف درجاتهم الوظيفية للتسجيل في المسابقة الرمضانية السادسة لعام 1443 هـ 2022م من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة على شبكة الإنترنت، والذي يتيح التسجيل ورفع الأوراق الثبوتية. وتستقبل المؤسسة من خلال موقعها الراغبين في التسجيل وحتى السابع من شهر أبريل المقبل، على أن تبدأ التصفيات في الحادي عشر من شهر أبريل، وتتواصل حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته في مقر المؤسسة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.