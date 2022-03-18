التوجيه بتشكيل فرق الإشراف على اختبار «بيزا»

دينا جوني (دبي)

بدأت وزارة التربية والتعليم بمخاطبة المدارس الحكومية التي تمّ اختيارها ضمن العينة التي ستشارك في الدراسة الرئيسة للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة أو اختبار «بيزا» للعام 2022، ودعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى تشكيل الفريق الخاص بتنظيم وتنفيذ الاختبار، والمؤلف من مشرفي الاختبار ومنسّق تقنية المعلومات في كل مدرسة مشاركة، بالإضافة إلى منسّق المدرسة.

وأكدت «التربية» أنها ستقدم الدعم اللازم للمدارس لتطبيق الدراسة بأفضل الطرق، والتي تعكس أداء الطلبة ويفضي عنها نتائج تساهم في تطوير مستوى وأداء الطلبة والمعلمين في الإمارات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر فريق الاختبارات الدولية أنه سيتم إجراء الدراسة الرئيسة لبرنامج «بيزا» 2022، في الفترة من 18 أبريل لغاية 29 مايو 2022.

ولفتت أن الطلبة المستهدفين هم الطلاب المولودين في الفترة ما بين الأول من يناير 2006 و31 ديسمبر 2006 والذين يدرسون في الصف السابع أو أعلى. كما يتضمن «بيزا» 2022 استبيانات موجّهة للطلاب والمعلمين ومديري المدارس، والتي ستكون متاحة عبر الإنترنت.

وبالنسبة لفريق العمل، أشارت إلى أن منسق المدرسة هو حلقة الوصل بين المدرسة وفريق الاختبارات الدولية والذي سوف تصله كافة المراسلات المقبلة. فيما سيقوم مشرف الاختبار بمهام الملاحظة أثناء الاختبار داخل غرفة الصف، على أن يكون متحدثاً لغة الاختبار ومشترطة ألا يكون مدرساً للغات أو الرياضيات أو العلوم. أما منسق تقنية المعلومات، فهو الذي يقوم بالإجراءات التقنية الخاصة بتطبيق الاختبار إلكترونياً.

كل 3 سنوات

البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «بيزا» عبارة عن دراسة دولية تعقد كل 3 سنوات من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تستهدف الطلبة في سن 15 سنة في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر لقياس مدى اكتساب الطلبة للمعارف وللمهارات الضرورية للتفاعل مع المجتمع في جميع المجالات، سواء في مجال معرفة العلوم ومعرفة الرياضيات ومعرفة القراءة.

وتهدف المشاركة في الاختبارات الدولية، تزويد متخذي القرار في الوزارة بمعلومات حول جودة التعليم في الدولة واتباع قرارات التطوير المناسبة ووضع النظم والآليات لقياس القدرات والمهارات عبر مقارنة أداء الطلبة بنظرائهم على المستوى المحلي والعالمي في مواد مختلفة، فضلاً عن تزويد معدي المناهج بمعلومات حول التغييرات المطلوبة في المناهج الدراسية وتطويرها.