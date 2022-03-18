«تنمية المجتمع» تطلق «ويّاكم»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مبادرة «ويّاكم»، وهي منصة مجتمعية مبتكرة تهدف لحصر التحديات وتصميم الحلول من قبل المجتمع، وسيتم التركيز في المرحلة الأولى من المشروع على مجتمع مدينة خليفة وذلك بالشراكة مع مركز التواجد البلدي، وستتم دعوة السكان للمشاركة من خلال تحديد واقتراح حلول لتحديات اجتماعية محددة بناءً على مجموعة من المعايير. كما سيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على مكافآت مالية تحفيزية إلى جانب فرصة تنفيذ أفكارهم التطويرية على أرض الواقع.

وقالت الدكتورة ليلى عبد العزيز الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «ستسهم منصة «ويّاكم» في تعزيز مشاركة المجتمع في صناعة التغييرات ذات الأثر، حيث إن المنصة تعد إحدى الأدوات المهمة لرصد التحديات المجتمعية وتطوير الحلول المناسبة».

كما سلطت الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تقدّم القطاع الاجتماعي، وأضافت: «تعد مبادرة «ويّاكم» واحدة من المشاريع الرقمية التي أطلقناها لتسريع جهودنا نحو دراسة وتحديد التحديات الاجتماعية بصورة أفضل وتطوير حلول وتدخلات مبتكرة، وستدعم المنصة جهود الدائرة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع».

وستشمل المنصة العديد من المواضيع التي تلامس جودة حياة الفرد مثل التوازن بين العمل والحياة، والصحة، والقيم الاجتماعية والثقافية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية والمجتمعية، والرفاهية الذاتية.