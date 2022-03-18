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«الفرص».. بـ«جامعة محمد بن زايد للذكاء»
فخري كراي
19 مارس 2022 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي «معرض الفرص الطلابية» الافتراضي هذا الأسبوع، حيث أتاح لطلاب الماجستير والدكتوراه في برامج تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية فرصة حصرية للتواصل مع أبرز الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفر الحدث الافتراضي للطلاب فرص التقديم على برامج التدريب الصيفي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتواصل مع مؤسسات رائدة من مختلف قطاعات الأعمال بما فيها الطيران والإعلام، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا، وغيرها. وتضمنت قائمة المؤسسات المشاركة: «أبوظبي للإعلام»، و«شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، و«مجموعة جي 42»، و«الاتحاد للطيران»، و«جمارك أبوظبي»، و«هواوي»، و«مجموعة ماجد الفطيم» وغيرها، وشارك في المعرض 26 شركة وما يقرب من 70 طالباً وطالبة. وقال البروفيسور فخري كراي، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «نحرص في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على تزويد طلابنا بالمعارف والمهارات اللازمة للحصول على أفضل فرص العمل في مجال الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، إذ نعمل باستمرار على رعاية المهارات المتميزة في هذا المجال وتمكين الطلاب من المساهمة في ابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة. ويأتي تنظيم «معرض الفرص الطلابية» ليوفر لطلابنا منصة مثالية للتواصل واستكشاف فرص العمل وتوظيف المهارات التي اكتسبوها على أرض الواقع». وفي المقابل، يتيح المعرض لجهات العمل المحلية إمكانية استكشاف قدرات ومهارات الدفعة الأولى من طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الذين سيتخرج العديد منهم، وسيلتحقون بسوق العمل في أواخر عام 2022. ووفقاً للتوقعات، ستشهد معدلات الطلب على أصحاب المؤهلات في مجال الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة نمواً متسارعاً.

أبوظبي
الإمارات
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
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