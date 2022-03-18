عمار النعيمي: حكومتنا علمتنا أن لا مكان للمستحيل

عجمان (وام)

كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الفائزين بجائزة عجمان للتميز الحكومي بدورتها التقييمية الخامسة خلال الحفل الذي نظمه برنامج عجمان للتميز بمشاركة كافة الدوائر الحكومية في الإمارة.

كما أعلن سموه خلال الحفل، الذي أقيم في نادي الجولف بمنطقة الزوراء، عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «جائزة عجمان للمجتمع» تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على المساهمة في تطوير الخدمات والارتقاء بها إلى أعلى درجات الجودة والتميز.

وأكد سموه أن الهدف من تكريم الفائزين من الدوائر بجائزة عجمان للتميز الحكومي هو منحهم فرصة للتطوير والتحسين وضمن الرؤية الشاملة لدولة الإمارات وإمارة عجمان والتي تحرص على أن تكون مساهماً في التنمية بما يجسد التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «إن حكومتنا علمتنا أن لا مكان للمستحيل لذا تمضي حكومة عجمان بعزيمة وبهمة عالية لتحقيق رؤيتها التي تكبر كل يوم بعطاءات وإنجازات الجهات والمؤسسات فيها».

وأشاد سموه بالجهود والعمل الجاد لمؤسساتنا الحكومية للتميز بمبادرات وبرامج وخدمات تراعي أفضل المعايير المحلية والعالمية، مؤكداً أن هذا الحفل يعد محطة في مسيرة التميز لنهنئ المكرمين على إنجازاتهم ونتطلع من الجميع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بمزيد من الإصرار.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي:«إن الوالد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان علمنا أن التميز الحقيقي هو التميز في خدمة الناس والرغبة في تحقيق نتائج ترتقي بمستوى جودة حياة الناس اليومية، موجهاً سموه الجهات الحكومية بالتركيز في المرحلة القادمة على تصميم خدمات حكومية بناء على حاجة المجتمع وتوقعاته وتطوير نظم عمل وسياسات مرنة وعادلة تراعي تحقيق توازن يساهم في ازدهار الاقتصاد والحفاظ على المكتسبات المجتمعية.

وشدد سموه على ضرورة إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل الحكومي بخدمات وإجراءات أفضل وبتكلفة أقل لتكون إمارة عجمان بيئة مستقرة ومشجعة للأعمال توفر أرقى معايير المدن الحديثة لقاطنيها.كما وجه سموه الجهات الحكومية بأن يكون مجتمع الإمارة حاضراً في الاجتماعات الحكومية ومشاركاً فاعلاً في ورش العمل، وأن يشارك الجميع بهمومهم وطموحهم ليكون مجتمع عجمان العين التي نرى بها مستقبل الإمارة. وقال سموه: «لن نتوقف عند هذه المحطة بل ستكون انطلاقة جديدة نحو التميز للخمسين عاماً المقبلة لأن دولة الإمارات تستحق أن تكون أفضل دولة في العالم».

وفي نهاية الحفل قام سمو ولي عهد عجمان يرافقه الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي المشرف الأعلى لبرنامج عجمان للتميز والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية والمنسق العام لبرنامج عجمان للتميز بالتكليف بمنح وتسليم الجوائز للفائزين بجائزة عجمان للتميز الحكومي.

تكريم خاص

ومنح سمو ولي عهد عجمان تكريماً خاص للقيادة العامة لشرطة عجمان بمناسبة حصول «فرع المدينة وفرع النعيمية وفرع الحميدية على تصنيف 5 نجوم على المستوى الاتحادي».

الفائزون

فاز بجائزة فئة المنشأة الحكومية في تحقيق النتائج الاستراتيجية القيادة العامة لشرطة عجمان لتميزها في الأداء الاستراتيجي والمساهمة في تحقيق رؤية عجمان وتجاوزت نتيجة تقييمها 550 درجة، وحصل على جائزة فئة المنشأة الحكومية في تحقيق النتائج الخاصة بالأداء المؤسسي وتمنح للجهات التي تجاوزت نتيجة تقييمها 500 في منظومة التميز الحكومي ثلاث جهات وهي: القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة الميناء والجمارك.

وفاز بحائزة فئة أفضل منشأة حكومية في تحقيق مؤشر رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية دائرة التنمية الاقتصادية لحصولها على صدارة رضا المتعاملين عن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية. ومنحت جائزة فئة أفضل منشأة حكومية في مؤشر النضج الإحصائي وحققت مستوى النضج أربع جهات وهي: دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الميناء والجمارك ودائرة التنمية السياحية. ومنحت جائزة فئة أفضل ممارسة في تطوير السياسات الحكومية التي تجاوزت درجة تقييمها 85% لجهتين هما: دائرة البلدية والتخطيط بخصوص سياسة تنظيم سكن العزاب ودائرة التنمية الاقتصادية بخصوص سياسة تنمية الصادرات، وفاز بجائزة فئة التجربة الشاملة للخدمات الحكومية دائرة الأراضي والتنظيم العقاري والتي حصدت أعلى درجة في التجربة الشاملة للخدمات الحكومية. وكرم سموه أيضاً الحاصلين على فئة نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات «تصنيف خمس نجوم» لمراكز الخدمة دائرة البلدية والتخطيط ومنطقة عجمان الحرة ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أما بالنسبة لجائزتي «التطبيق الذكي» و«الموقع الإلكتروني» فقد فازت بهما دائرة البلدية والتخطيط.