عبدالعزيز النعيمي: القيادة حريصة على الريادة والتميز

عجمان (وام)

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ضرورة مواصلة العمل وتكاتف جهود الجميع من أجل المحافظة على المكتسبات والارتقاء بمستوى الأداء لضمان التميز المستدام في إطار منظومة عمل مبتكرة ومتكاملة محورها رضا وسعادة المتعامل.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي - في تصريح بمناسبة حصول الدائرة على تصنيف خمس نجوم وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات وفوزها بجائزة عجمان للتميز الحكومي عن فئة أفضل تجربة شاملة للخدمات الحكومية: «إن هذا الإنجاز يجسد رؤية وطموح القيادة الرشيدة الحريصة على تحقيق الريادة والتميز في شتى المجالات وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وترسيخها لاستشراف المستقبل والاستثمار في بناء الإنسان لغد أكثر ازدهاراً واستقراراً».

من جانبه، أعرب المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عن سعادته وفخره بالإنجازات الجديدة التي حققتها الدائرة لتضاف إلى سجلها الحافل، مشيداً بدعم ومساندة رئيس الدائرة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي وتوجيهاته السديدة التي أثمرت عن هذه الإنجازات النوعية المهمة.

وقدم المهيري التهنئة إلى فريق العمل والموظفين على تميزهم وتفانيهم في خدمة الدائرة والعمل بإخلاص من أجل إسعاد متعامليها وتزويدهم بخدمات مميزة ترقى إلى مستوى تطلعاتهم وتعكس صورة إيجابية عن جودة الأداء المؤسسي للدائرة.