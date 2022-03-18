تقييم الكفاءات الإشرافية في حكومة عجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلقت دائرة الموارد البشرية بعجمان، مشروع تقييم الكفاءات الإشرافية لموظفي حكومية عجمان، التي تشمل على تقييم 187 موظفاً من الفئة الإشرافية في الجهات الحكومية بالإمارة كافة.

وأكدت صفية المحرزي، مديرة إدارة التدريب والتطوير بالدائرة، أن التقييم يأتي في إطار سعي الدائرة لتأهيل قيادات الصف الثاني بكفاءة وفاعلية وضمان جاهزيتهم لتولي الوظائف القيادية العليا مستقبلاً، وتحقيق توجهات إمارة عجمان في دعم القدرات التنافسية للإمارة، وتطويرها في مجالات التنمية المستدامة وتطوير رأس المال البشري، وذلك ضمن ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺠﻤﺎﻥ الذي صمم متوائماً ﻣﻊ نموذج ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ، والنظرة المستقبلية، ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ.

وأشارت إلى أن الدائرة عملت على تطبيق أعلى المعايير للتقييم، ووفقاً لأفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية، استناداً على تقييم وقياس وتطوير الكفاءات الشخصية والمهنية، وتحديد نقاط القوة والفرص التحسينية للكوادر، من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة متكاملة من الاختبارات الدولية وبإشراف نخبة من الاستشاريين لتقييم كفاءة المتدربين وفق الكفاءات السلوكية والأداء الوظيفي.