«تعمَّقْ في ثقافتنا البحرية» على كورنيش أبوظبي

هناء الحمادي ولكبيرة التونسي (أبوظبي)

«تعمَّقْ في ثقافتنا البحرية».. عبارة تستقبل زوار المهرجان التراثي البحري، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في دورته الأولى، وانطلق أمس بزخم من الفعاليات والأنشطة الرفيعة، وقصص الأولين مع البحر وكل ما يتعلق بثقافته وتقاليده وعاداته التي ارتبطت بذاكرة أهل الإمارات. تفاصيل وحكايات مرتبطة بالبحر وأهله يجمعها مكان واحد في منطقة «ع البحر» على كورنيش أبوظبي، حيث تنقل المساحة الواقعة على 300 متر مربع وتتضمن أكثر 26 محلاً، الزوار وعلى مدى 9 أيام إلى عالم البحر موقع القلب في ثقافة أبوظبي ومجتمعها واقتصادها.

الماضي والحاضر

وأكدت رندة بن حيدر مدير إدارة الفعاليات والمنصات الثقافية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال جولة صحفية أمس أن المهرجان الذي يعد الأول من نوعه، جاء نتيجة عمل كبير مع 3 نواخذة من أبوظبي هم سنان بن خادم المهيري ومحمد بن صابر المزروعي وسعيد الرميثي، حيث تم تسجيل مجموعة من التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالبحر وثقافته واستلهام العديد من الأفكار من قصصهم وحكاياتهم، حيث تم تصمم المهرجان بناء على ما تم توثيقه من خلالهم، كما تضمن الحدث جوانب أخرى تربط بين الماضي والحاضر، وهذا ما جسده قسم «التسعينيات»، الذي يشكل جسراً بين القديم والحديث، موضحة أن المهرجان صمم على شكل فريج من الماضي، بأسواقه وتفاعلاته وأنشطته وفنونه والمنتجات والمشاهد التمثيلية. وأشارت إلى أن الهدف، ترسيخ هذا التراث الأصيل ومد الجسور بين الماضي والحاضر ونقل هذه الخبرات لهذه الأجيال عبر تأسيس أكاديميات ومدارس لتعليم الحرف المرتبطة به وحفظها من الاندثار.

فعاليات تستحضر عملية تجهيز السفينة

عشاق البحر

وقالت إن الفكرة من المهرجان جمع كل عشاق البحر والمهتمين به في مكان واحد، حيث ارتبطت تقاليدنا بشكل أساسي بالبحر، وكان الصيد مصدراً أساسياً للغذاء والتجارة، مشيرة إلى أن المهرجان يدعو جميع ساكني وزوار أبوظبي للتعرف على عادات أصيلة وابتكارات جديدة تكسب ثقافتنا البحرية طابعاً فريداً من نوعها.

وتقدم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وشركاؤها الفعاليات في قالب إبداعي، حيث يتيح المهرجان فرصة نادرة للاقتراب من الثقافة الإماراتية والتفاعل معها في مكان واحد، بما فيها الاستعراضات والحرف والورش وعروض الأداء والمأكولات وحكايات قل ما تجتمع في مكان واحد، حيث يأخذ المهرجان زواره في رحلة إلى عمق التاريخ.

ويسترجع المهرجان رحلة الماضي من الحرف التراثية البحرية، بجانب الأهازيج البحرية، بالإضافة إلى فنون «العيالة»، التي تبهج الزوار.

براعة المرأة

تتوزع الحرف التراثية على مساحة المهرجان عبر تشكيلة كبيرة من مفردات التراث المحلي التي برعت فيها المرأة الإماراتية في قديم الزمان، حيث تعرض الحرفيات مهاراتهن وحرفهن في إطار ورش حية أمام الجمهور، ويعلمنه سر مهنة ورثنها عن الجدات.

وتعكس الأسواق الشعبية بعضاً من مكونات الحياة الإماراتية القديمة، حيث تعرض دكاكين السوق الشعبي المنتجات التقليدية، التي تمت صناعتها يدوياً لتحاكي الماضي العريق، والتي روعي فيها التنوع لتعرّف الزوار على أبرز وأهم الحرف التقليدية القديمة، التي كانت تعمل بها الجدات والأمهات اللاتي أبدعن في صناعة منتجات يدوية بشكل متقن، وأورثنها للأجيال التالية جيلاً بعد جيل.