اليوم 10:10
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
19 مليون زائر لـ«إكسبو» في 165 يوماً
19 مليون زائر لـ«إكسبو» في 165 يوماً
19 مارس 2022 01:41

أبوظبي (وام)

وصل عدد الزيارات التي سجلها «إكسبو 2020 دبي» إلى 19 مليوناً و9 آلاف و65 زيارة على مدار 165 يوماً منذ افتتاح الحدث العالمي في الأول من أكتوبر الماضي حتى 14 مارس الجاري، مقترباُ من كسر حاجز 20 مليون زيارة، فيما تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية 180 مليون زيارة مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة «لايف من إكسبو». 
وساهم «إكسبو 2020 دبي»، خلال الأسبوع الجاري في تفعيل الحراك المعرفي العالمي حول عدد من التحديات والقضايا التي طرأت مع تفشّي جائحة «كوفيد-19» مثل التغير المناخي والأمن الغذائي ومكافحة الفقر، فيما سلط الحدث الضوء على تطور الجريمة في العصر الحديث، ودخولها مجالاً افتراضياً جديداً يتطلب المرونة والسرعة في تطبيق القانون.
وشهد «إكسبو» إحياء عدد من الدول المشاركة أيامها الوطنية، حيث شهد الحدث العالمي الاحتفال باليوم الوطني لكل من بوركينا فاسو، وجمهورية إيرلندا وجمهورية بوتسوانا، إضافة إلى جمهورية الأرجنتين.

إكسبو
الإمارات
إكسبو 2020 دبي
دبي
إكسبو 2020
إكسبو دبي
إكسبو دبي 2020
معرض إكسبو
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تفتتح مركز "فحص المركبات الخفيفة" في الباهية
الإمارات
شرطة أبوظبي تفتتح مركز "فحص المركبات الخفيفة" في الباهية
اليوم 10:06
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
الرياضي
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
اليوم 10:00
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها
اليوم 09:54
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©