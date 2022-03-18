19 مليون زائر لـ«إكسبو» في 165 يوماً

أبوظبي (وام)

وصل عدد الزيارات التي سجلها «إكسبو 2020 دبي» إلى 19 مليوناً و9 آلاف و65 زيارة على مدار 165 يوماً منذ افتتاح الحدث العالمي في الأول من أكتوبر الماضي حتى 14 مارس الجاري، مقترباُ من كسر حاجز 20 مليون زيارة، فيما تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية 180 مليون زيارة مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة «لايف من إكسبو».

وساهم «إكسبو 2020 دبي»، خلال الأسبوع الجاري في تفعيل الحراك المعرفي العالمي حول عدد من التحديات والقضايا التي طرأت مع تفشّي جائحة «كوفيد-19» مثل التغير المناخي والأمن الغذائي ومكافحة الفقر، فيما سلط الحدث الضوء على تطور الجريمة في العصر الحديث، ودخولها مجالاً افتراضياً جديداً يتطلب المرونة والسرعة في تطبيق القانون.

وشهد «إكسبو» إحياء عدد من الدول المشاركة أيامها الوطنية، حيث شهد الحدث العالمي الاحتفال باليوم الوطني لكل من بوركينا فاسو، وجمهورية إيرلندا وجمهورية بوتسوانا، إضافة إلى جمهورية الأرجنتين.