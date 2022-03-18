«أسبوع المياه» في «إكسبو» يستعرض سبل استدامة الموارد المائية

دبي (وام)

يستضيف «إكسبو 2020 دبي» في الفترة من 20 إلى 26 مارس الجاري فعاليات أسبوع المياه بمشاركة صنّاع التغيير من القطاعين العام والخاص، بهدف استكشاف طرقٍ لتعزيز حماية واحد من الموارد الطبيعية المحدودة والثمينة أمام التهديد الذي يحدق بهذا المورد، بما يضمن استدامة الحياة على كوكب الأرض.

كما يتضمن هذا الأسبوع مناقشات للخبراء ضمن منتدى أعمال المياه، الذي يستضيفه مركز دبي للمعارض، إضافة إلى فعالية رئيسية تُقام في ملتقى الإنسان وكوكب الأرض في «إكسبو 2020 دبي»؛ تُنظّم الفعاليتان يوم 22 مارس، الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمياه.

وستجمع فعاليات أسبوع المياه نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي إركي سافيسار، وزير البيئة في إستونيا؛ والدكتور زيني أوجانج، الأمين العام لوزارة البيئة والمياه في ماليزيا؛ وراجندرا سينغ، الناشط في مجال الحفاظ على البيئة والمياه ورئيس منظمة «تارون بهارات سانغ» المعنية بشؤون البيئة.

وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي: «الحصول على مياه الشرب الآمنة، وخدمات الصرف الصحي، والإدارة الفعّالة لمحيطات كوكبنا ومصادر المياه العذبة، هي مسائل تتعلق بالعدالة والإنصاف، وانسجاما مع مئوية الإمارات 2071، وعضويتها التي تفتخر بها في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، سيحتفل الأسبوع الأخير من أسابيع الموضوعات في «إكسبو 2020 دبي» بجميع المظاهر المتعلقة بالمياه، بدءاً من الثقافة والحفاظ على البيئة، مرورا بالمحيطات والواحات، ووصولاً إلى الابتكار والترفيه، بغية إعادة رسم ملامح العلاقة بين البشر وأثمن المصادر الطبيعية، لكي يتسنى لنا بناء مستقبل أفضل للجميع».

وقال معالي سهيل المزروعي: «إن قضية الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها بالتزامن مع الزيادة السكانية ومواكبةً للتطور الذي يشهده العالم، يمثل تحديًا كبيراً، يتطلب إعلاء مبادئ التعاون الدولي وتضافر كافة الجهود لمواجهة تحديات شح الموارد المائية التي تواجه منطقتنا العربية». وأضاف معاليه: «تؤمن حكومة الإمارات أن الأمن المائي شرطاً أساسياً لجهود التنمية المستدامة، ودافع لجهود الدولة نحو تحقيق تطلعاتها للخمسين عاماً القادمة، لذلك أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها للأمن المائي 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، فيما أولت الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه أولوية قصوى». وقالت معالي مريم المهيري: «الماء هو الأساس في وجود واستمرارية كل أشكال الحياة على كوكب الأرض، وفي وقت نشهد فيه تزايد متسارع في التعداد السكاني للعالم يتوقع معه أن يصل عدد السكان إلى 10 مليارات نسمة بحلول 2050، تواجه النظم البيئية الحالية ضغوطًا هائلة لتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد المهم للحياة وضمان استدامته في الوقت ذاته، وتماشياً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، نعمل عبر نهج متكامل من التشريعات والبرامج والمبادرات التي تستهدف معالجة تحدي ندرة المياه وضمان استدامتها».